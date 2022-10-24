حظها سئ.. سيدة تسافر آلالاف الأميال لـ دفن رماد زوجها في ديزني لاند

تحطمت رحلة أرملة لدفن بعض رماد زوجها وخواتم زفافها في ديزني لاند، وذلك بعد أن أفسدت شركة طيران رحلتها بـ إتلاف حقيبتها التي كانت تحتوي على الأشياء.

كانت الأرملة "جويس جاكسون " البالغة من العمر 78 عامًا ، متوجهة إلى فلوريدا لأخذ رماد زوجها الراحل وخواتمهما إلى وجهتهم المفضلة لقضاء العطلات وهي ديزني لاند.



أرادت جويس جاكسون ، من أبيرجيل على الساحل الشمالي لويلز ، دفن بعض رماد الزوج وخواتم الزفاف في مكانها المفضل.



لكنها تدعي أن فيرجن أتلانتيك شوهت التجربة بعد أن تركت حقيبتها التي تحتوي على الرماد وخواتم الزفاف في مطار مانشستر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

تعتقد السيدة جاكسون أن السبب في ذلك هو أن البطاقة الخاصة بشركة الطيران ، والتي تدور حول مقبض الأمتعة ، قد ضاعت.

السيدة جاكسون ، التي توفي زوجها جوردون عن عمر يناهز 78 عامًا بعد حادث مأساوي ، خططت لرحلة الولايات المتحدة في ذاكرتها، كان بالقرب من عيد ميلاده الثمانين والذكرى السنوية لزواجهما.

فقد اعتاد الزوجان على قضاء عطلة في منتجع Carribean Beach في المنتجع في أورلاندو ، حيث تنوي السيدة جاكسون دفن العناصر في حديقة الفندق التي تحمل معنى عميقًا للأرملة.

أخبرت السيدة جاكسون نورث ويلز لايف: "لقد أحب جوردون ديزني لاند، حتى إنه كان يتحدث إلى الشخصيات، لذلك أردت دفن بعض رماده وخواتم زفافنا هناك، ولكن الامر لم يكمل.

على الرغم من أنها لم يكن لديها حقيبة غير حمولتها الثمينة -لتجمعها في مطار أورلاندو، وسافرت السيدة جاكسون إلى مطار مانشستر لتطير إلى أورلاندو في 4 أكتوبر مع بعض رماد جوردون في حقيبة واحدة رمادية اللون.

قالت: "في مطار مانشستر ، قيل لي إن عليّ استخدام حقيبة الخدمة الذاتية لإسقاط الحقائب. فعلت ذلك وحصلت على ملصق للأمتعةـ وضعه رجل. لم يكن ملصق لاصق حيث تقوم بتدويره حول المقبض وألصق كلا الطرفين معًا، كان الأمر أشبه بورقة واحدة. ولكن لا بد أنها سقطت.وصلت إلى أورلاندو ، ولا أمتعة".