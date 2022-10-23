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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

العثور على أضخم دب في العالم.. تفاصيل

صدى البلد

تم العثور على أكبر دب في العالم وهو يؤمن عشه حيث اختار أن يعيش تحت منزل شخص ما، ويبلغ وزن أضخم دب على الإطلاق حوالي  400 رطل.


شوهد الدب العملاق وهو يصنع لنفسه منزلاً تحت سطح منزل في كولورادو بالولايات المتحدة، كانت تفعل ذلك من أجل الحفاظ على الدفء قبل الشتاء البارد التقليدي في المنطقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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ولكن لم يهنئ الدب بمنزله الجديد حيث  تم الآن نقل الدب  إلى موطنه الطبيعي، ومع ذلك فمن المرجح أن تعود مرة أخرى لأنها واحدة من حوالي 4000 دب تم تحريكها حتى الآن هذا العام.

وقد تطلب نقل الدب الضخم خمسة من ضباط الحياة البرية وسهم المهدئ كل هذا من أجل تحريك الدب، بالإضافة إلى أنه تم إعطاؤه بعد ذلك حبة منع الحمل بعد إجراء فحص صحي كامل.

قال جون ليفينجستون ، المتحدث باسم إدارة الموارد الطبيعية في كولورادو: "الدب اختار هذا السطح على وجه التحديد ليعزل تحته لفصل الشتاء، حيث يوفر هذا السطح غطاءً جيدًا من عوامل الطقس بسبب الاتجاه الذي كان يواجهه في الجزء الخلفي من المنزل. كانت هناك أيضًا أشجار تفاح قريبة ستستمر في توفير مصدر للغذاء لفترة قصيرة".

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'وأضاف المتحدث باسم إدارة الموارد الطبيعية :"حتى الآن هذا العام ، تلقينا 4،009 تقريرًا إلى كولورادو باركس آند وايلد لايف بشأن نشاط الدب".

وقال المتحدث أيضًا إنه تم نقل الدب حتى لا يحصل على أي أفكار حول العودة إلى الحي السكني ، على الرغم من أنه لا يعرف بعد بالضبط المسافة التي تم نقلها من المنطقة.

ومضى يقول إنه إذا رأى السكان المحليون الدببة، عليهم :"الصراخ وإطلاق أجهزة إنذار السيارة' من أجل جعل الدببة تتحرك دون الحاجة إلى الاتصال بخدمات الطوارئ، ومع ذلك ، قد يجعلهم ذلك أيضًا غاضبين للغاية وربما يهاجمونك."
 

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