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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في لمح البصر.. طائرة خاصة بـ داخلها مليونير وأسرته تختفي من الجو

صدى البلد

تم العثور على جثتي شخص بالغ وطفل في البحر بحثًا عن المليونير المفقود راينر شالر وعائلته بعد تحطم طائرتهم الخاصة قبالة سواحل كوستاريكا.

توصل المسؤولون إلى الاكتشاف المأساوي أثناء البحث عن مؤسس McFit ، البالغ من العمر 53 عامًا ، وصديقته ، كريستيان شيكورسكي ، وطفليهما آرون وفينجا بعد اختفاء طائرتهم في طريقها إلى ليمون.

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وقد أكدت وزارة الأمن العام في كوستاريكا اكتشاف جثة شخص بالغ وجثة قاصر خلال عملية البحث التي أجراها خفر السواحل الوطني وخدمة المراقبة الجوية، حسبما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعثرت السلطات أيضًا على أمتعة وأحد مقاعد الطائرة على بعد حوالي 25 ميلًا من وجهة الطائرة في مطار خوان سانتاماريا.

وبحسب ما ورد ، أقلع المليونير الألماني من المكسيك مع عائلته ليلة الجمعة عندما اختفت طائرتهم، وكان على متن الطائرة رجل يُدعى ماركوس كوريك يُعتقد أنه مدرب شخصي.

وقال مدير هيئة الطيران المدني فرناندو نارانجو للمنفذ: "اختفت الطائرة من على الرادار على بعد حوالي 25 ميلاً (حوالي 40 كم) قبل مطار ليمون".

كان من المقرر أن تهبط الطائرة في الساعة 6:58 مساءً ، وفقدناها على ارتفاع 2000 قدم، وقد تم استئناف البحث بعد أن تم إلغاؤه بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما قال وزير الأمن العام في كوستاريكا ، خورخي توريس ، إن طائرة بياجيو 180 التي تقل خمسة ألمان اختفت في طريقها إلى ليمون في شرق البلاد.

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وبحسب ما ورد فقدت الطائرة الاتصال ببرج المراقبة بالمطار في حوالي الساعة 6 مساءً بينما كانت تحلق على بعد حوالي 20 ميلاً من الساحل بالقرب من منطقة باريسمينا.

وأكدت متحدثة باسم ماكفيت في وقت لاحق أن شالر ، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي ، وعائلته كانوا على متن الطائرة.

أقلعت الطائرة الخاصة من بالينكي في المكسيك - وهي مدينة مشهورة بآثارها الأثرية - قبل ساعتين و 41 دقيقة من فقدان الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من ليمون.


كانت الطائرة على ارتفاع 69 مترًا فوق مستوى سطح البحر وحلقت بسرعة 274 ميلًا في الساعة عندما اختفت.

أسس شالر سلسلة اللياقة البدنية McFit في عام 1996 ويوجد الآن أكثر من 250 استوديو في أوروبا و 1.4 مليون عضو.

تصدّر عناوين الصحف في عام 2010 بعد مقتل 21 شخصًا في تدافع خلال مهرجان نظمه في مدينة دويسبورغ بغرب ألمانيا.

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