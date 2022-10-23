إحنا بنعتذرلك.. رجل يقضي في السجن 21 سنة بالخطأ

بعد سنوات طويلة من الظلم تمت تبرئة المتهم الذي قضى خطأً 21 عامًا في السجن بتهمة اغتصاب وقتل فتاتين صغيرتين من جرائمه.

أدين فيجو كريستيانسن البالغ من العمر الآن 43 عامًا ، زورًا بذبح ستاين صوفي سورسترونين البالغة من العمر ثماني سنوات ولينا سلوجيدال بولسن ، 10 أعوام.

وُصف إسقاط التهم ، بعد إعادة فحص الأدلة ، بأنه أحد أخطر حالات الإخلال بالعدالة في النرويج، تم العثور على جثتي الطفلتين ميتين بعد أن ذهبوا للسباحة في بحيرة في منطقة حرجية في جنوب البلاد.

في يوم قتلهما في 19 مايو 2000 ، ذهبت الفتاتان لزيارة والديهما ، اللذين كانا يعيشان في نفس المبنى السكني بالقرب من الغابة حيث كانت البحيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

واستمعت المحكمة في ذلك الوقت إلى أن كريستيانسن قد استدرج الزوج بعيدًا إلى منطقة منعزلة بينما كان يتظاهر بالبحث عن قطط صغيرة مفقودة، وزعم الحكم أن كريستيانسن اغتصب الفتيات قبل طعنه في الصدر والرقبة.

تم العثور على جثثهم العارية مغطاة بأوراق الشجر ومخبأة بين صخرتين كبيرتين ، بينما كانت ملابس السباحة المليئة بالدماء محشوة في أنبوب تصريف موحل قريب.

ويُزعم أنه قد ساعده المدعى عليه الآخر جان هيلج أندرسن ، الذي أخبر المحكمة في ذلك الوقت أن كريستيانسن هو الجاني الرئيسي، ولكن التحقيقات الجديدة تشير إلى أن كريستيانسن لم يكن متورطًا على الإطلاق وأن الجرائم كانت من عمل أندرسن فقط.

تسببت الطبيعة المروعة لعمليات القتل في حدوث صدمة في جميع أنحاء النرويج ، حيث تعتبر مثل هذه الجرائم العنيفة غير عادية للغاية، ولكن عندما أعيد فتح القضية في العام الماضي ، فقدت شهادة أندرسن مصداقيتها ، بعد أن ثبت أن أدلة الحمض النووي لا تدعم إصراره على تورط عدة أشخاص في جرائم القتل.

وأشار التقرير الجديد أيضًا إلى أن هاتف كريستيانسن كان بعيدًا جدًا عن مسرح الجريمة في الوقت الذي زُعم أنه ارتكب فيه جرائم القتل، وقال المدعي العام جون سيجورد مورود للصحفيين: "كان للقضية عواقب مأساوية عميقة ، خاصة بالنسبة لكريستيانسن، الذي قضى أكثر من 20 عامًا في السجن وبالتالي حُرم من أجزاء كبيرة من حياته، وعلى أقاربه، لذلك ، أود نيابة عن النيابة العامة ، أن أقدم خالص اعتذاري عن الظلم الذي تم إلحاقه".