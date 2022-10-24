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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 مراهقين لمعاكستهم طالبات مدارسة بالمعادي

صدى البلد

ضبط رجال الأمن بالقاهرة ٣ شباب لمعاكستهم طالبات إحدى المدارس بالمعادي ، وذلك بعد نُشر تلك الشكوي بإحدى الصحف الورقية متضمناً استغاثة الأهالي من تلك الوقائع.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما نُشر بإحدى الصحف الورقية متضمناً استغاثة من سكان إحدى المناطق بدائرة المعادي من سلوكيات طلاب إحدى المدارس بدائرة القسم لتواجدهم الدائم بالشوارع والحدائق المحيطة بالمدرسة وتعرض طالبات المدرسة للمعاكسات.

 

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على الفور تم توجيه حملة أمنية بالمنطقة المحيطة بالمدرسة أسفرت عن ضبط عدد 3 وقائع معاكسة فتيات ودراجة نارية "بدون لوحات".

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات على المنطقة محل الشكوى لمنع أية تجاوزات.

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