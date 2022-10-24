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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

موكب عرس.. ضبط المتهم بقيادة سيارة برعونة بطريق القاهرة -الإسماعيلية

صدى البلد

ألقى رجال الأمن القبض علي أحد الأشخاص لاتهامه بقيادة سيارة برعونة بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى ، بعد تداول مقطع فيديو له عبر الـ "فيس بوك" .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر  "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة برعونة بطريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوى .

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بالفحص وإستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة ، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية كما تبين قيام شقيق مالكها بقيادتها فى المقطع أمكن ضبطه .

وبمواجهته أقر بأنه إرتكب الواقعة أثناء سيره بموكب عُرس بالطريق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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