موكب عرس.. ضبط المتهم بقيادة سيارة برعونة بطريق القاهرة -الإسماعيلية

ألقى رجال الأمن القبض علي أحد الأشخاص لاتهامه بقيادة سيارة برعونة بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى ، بعد تداول مقطع فيديو له عبر الـ "فيس بوك" .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة برعونة بطريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوى .

بالفحص وإستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة ، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية كما تبين قيام شقيق مالكها بقيادتها فى المقطع أمكن ضبطه .

وبمواجهته أقر بأنه إرتكب الواقعة أثناء سيره بموكب عُرس بالطريق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .