تستمر تسلا في احتلال صدارة سوق السيارات الفاخرة الأمريكية، حيث تفوقت على رواد صناعة السيارات الألمان BMW ومرسيدس بنز بهامش كبير.

,على الرغم من أن تسلا لا تكشف عن أرقام مبيعاتها المحددة ، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تفوقت على منافسها التالي في السيارات الفاخرة بأكثر من 100,000 سيارة، وهو أيضًا فوز كبير لسوق السيارات في الولايات المتحدة.

تسلا تتفوق على BMW ومرسيدس في مبيعات السيارات الفاخرة

يقدر مركز أبحاث وبيانات أخبار السيارات أن تسلا سلمت 114,000 سيارة في الربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 47%، وتتصدر شركة تسلا المرتبة الأولى، وتأتي شركة BMW الألمانية المرتبة الثانية، بحوالي 112,050 سيارة، وبصفة عامة شهدت مبيعات السيارات الفاخرة زيادة كبيرة على مدار العام.

بلغ إجمالي مبيعات العلامة التجارية الفاخرة 539,807 سيارة في الربع الثالث بزيادة سنوية 7.1%، وحافظت على مستواها في الربع الرابع، مما يدل على نمو قطاع السيارات الفاخرة على مدار العام.

على مدار العام، كانت BMW و Mercedes-Benz تتبادلان المرتبة الثانية بين أفضل الشركات مبيعاً في قطاع السيارات الفاخرة خلف تسلا، وكانت مرسيدس تتخلف عن BMW لأكثر من عام ، ثم صعدت في الربع الثاني لتحتل المركز الثاني، لكن في الربع الثالث، استعادت BMW الصدارة.