عاجل
نشرة المرأة والصحة| شرائح بطاطس في الأكياس تسبب الموت... فنانات يثرن الجدل بموضة البدل الرجالي خبر x ترند.. رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم وديانج مطلوب في الهلال السعودي أهالى جزيرة راجح في الأقصر يستغيثون من سوء ونقص الخدمات اخبار التعليم | الجامعة الأمريكية تقيم معرضاً فنياً بمشاركة وزارة الثقافة… فرصة للحصول على منح تشيفننج الإنجليزية.. عبر هذا الرابط أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الإخوان يستغلون الأزمات العالمية لتأجيج الأوضاع في الداخل.. ترقب شديد.. مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

800 كيلومتر بشحنة واحدة.. إيلون ماسك يتغنى بـ تسلا سيمي كلاس| صور

Tesla Semi
Tesla Semi

كشف ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام حول الإطلاق القادم لشاحنة Semi Class 8 الكهربائية الجديدة.

دخلت السيارة بالفعل "مرحلة الإنتاج المبكر" في رينو ، بولاية نيفادا الأمريكية، وعلى الأرجح في أحد المرافق القريبة من مصنع بطاريات تسلا جيجا فاكتوري، وسيتم تسليم الوحدات الأولى في 1 ديسمبر لشركة مياه غازية كبرى.

تسلا في خطر.. مبيعات BYD الصينية تتجاوز 200 ألف سيارة كهربائية في سبتمبر| فيديو

للمصريين في الخارج.. 5 سيارات زيرو للشراء من الإمارات| صور

تبدأ من 460 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر زيرو موديل 2022 | صور

لو دخلك على قدك..سيات أبيزا مستعملة بـ 80 ألف جنيه..تفاصيل

Tesla Semi

قال ايلون ماسك إنه كما في حالة السيارات السابقة، ستكون هناك حاجة إلى حوالي عام لزيادة الإنتاج ولكن هذا لا يعني أن الإنتاج سيكون بطيئًا.

 

وفقًا لماسك، سيتم إنتاج حوالي 50,000 وحدة سنويًا في عام 2024 ، وسيكون هذا هو الهدف لعام 2024 في أمريكا الشمالية.

Tesla Semi

ترغب الشركة في تقديم Tesla Semi أيضًا في الأسواق الأخرى، ومن المرجح ان تتوفر بنسخة معدلة مختلفة لتتوافق مع المتطلبات المحلية لكل دولة، لذلك نحن نتحدث عن مصنع شاحنات كهربائية جديد محتمل في أوروبا أو آسيا لكفاية الأعداد المقرر انتاجها.

Tesla Semi

سيبلغ مدى شاحنة Tesla Semi الذي تم إنتاجه مبدئيًا 500 ميل (800 كيلومتر) مع البضائع، وسيكون هذا نطاقًا كبيرًا لمركبة يبلغ إجمالي وزنها الإجمالي 82000 رطل (37195 كجم) عند تحميلها بالكامل، كما ستتوفر أيضا بنسخة ذات حزمة بطارية أصغر ومدى 300 ميل (483 كم).

Tesla Semi

لم تكشف تسلا عن سعة بطارية الشاحنة الفعلية، ولكن بالنظر إلى هدف استهلاك الطاقة الذي يقل عن 2 كيلو واط في الساعة / ميل (1.24 كيلو واط في الساعة / كم) ، قد تكون حزمة البطارية أقل من 1000 كيلو واط في الساعة (1 ميجاوات في الساعة).

Tesla Semi

ستستهلك Tesla Semi حجم الإنتاج الكامل للبطاريات في مصنع تسلا جيجا فاكتوري في نيفادا ، والتي تبلغ 39 جيجاوات في الساعة (وفقًا للتقارير السابقة) وقد تحصل على زيادة بنسبة 10 ٪ (إلى حوالي 43 جيجاوات في الساعة) بحلول عام 2024.

Tesla Semi

بفضل انتاج 50,000 شاحنة سنوياً، ستصبح تسلا ثاني أكبر مصنع لشاحنات الفئة 8 في الولايات المتحدة ، بعد Freightliner (Daimler Trucks NA)، التي أنتجت حوالي 100,000 في عام 2019 وأكثر من 71,000 في عام 2020 فقط بسبب جائحة كورونا.

Tesla Semi
تسلا Tesla Semi Semi Class 8 إيلون ماسك Daimler Tesla

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

رفضت ارتداء ملابس خليعة بفيلم شهير.. عزة بهاء تكشف السبب

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مهيب عبدالهادي يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه

موضوعات متعلقة

أولى خطوات التحول الكهربائي.. بنتلي تتخلى عن محرك W12 | صور

تبدأ من 460 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر زيرو موديل 2022 | صور

لو دخلك على قدك..سيات أبيزا مستعملة بـ 80 ألف جنيه..تفاصيل

بورصة السيارات.. قفزة هائلة في أسعار هوندا أكورد موديل 2022 | صور

لو مغترب أشتريها من السعودية.. سكودا كودياك موديل 2022 | صور

للمصريين في الخارج.. 5 سيارات زيرو للشراء من الإمارات| صور

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 70 ألف جنيه| صور

زيادة تتخطى 100 ألف جنيه.. أحدث أسعار هوندا سيتي موديل 2022 | صور

ترشيحاتنا

إحصائيات علي معلول.. 39 هدفا و61 أسيست ويعد جماهير الأهلي بالمزيد

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

800 كيلومتر بشحنة واحدة.. إيلون ماسك يتغنى بـ تسلا سيمي كلاس| صور

حالات وقف المعاش وعقوبات صرفه حال وفاة الأب أو الأم.. تفاصيل

قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة .. حكمها ومنزلة قارئ الزهراوين

حدث ليلا |سقوط شاب من كوبري ستانلي..هيئة الدواء تحذر من أدوية بالأسواق .. وأمطار تغطي هذه المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ