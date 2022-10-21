800 كيلومتر بشحنة واحدة.. إيلون ماسك يتغنى بـ تسلا سيمي كلاس| صور

كشف ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام حول الإطلاق القادم لشاحنة Semi Class 8 الكهربائية الجديدة.

دخلت السيارة بالفعل "مرحلة الإنتاج المبكر" في رينو ، بولاية نيفادا الأمريكية، وعلى الأرجح في أحد المرافق القريبة من مصنع بطاريات تسلا جيجا فاكتوري، وسيتم تسليم الوحدات الأولى في 1 ديسمبر لشركة مياه غازية كبرى.

Tesla Semi

قال ايلون ماسك إنه كما في حالة السيارات السابقة، ستكون هناك حاجة إلى حوالي عام لزيادة الإنتاج ولكن هذا لا يعني أن الإنتاج سيكون بطيئًا.

وفقًا لماسك، سيتم إنتاج حوالي 50,000 وحدة سنويًا في عام 2024 ، وسيكون هذا هو الهدف لعام 2024 في أمريكا الشمالية.

Tesla Semi

ترغب الشركة في تقديم Tesla Semi أيضًا في الأسواق الأخرى، ومن المرجح ان تتوفر بنسخة معدلة مختلفة لتتوافق مع المتطلبات المحلية لكل دولة، لذلك نحن نتحدث عن مصنع شاحنات كهربائية جديد محتمل في أوروبا أو آسيا لكفاية الأعداد المقرر انتاجها.

Tesla Semi

سيبلغ مدى شاحنة Tesla Semi الذي تم إنتاجه مبدئيًا 500 ميل (800 كيلومتر) مع البضائع، وسيكون هذا نطاقًا كبيرًا لمركبة يبلغ إجمالي وزنها الإجمالي 82000 رطل (37195 كجم) عند تحميلها بالكامل، كما ستتوفر أيضا بنسخة ذات حزمة بطارية أصغر ومدى 300 ميل (483 كم).

Tesla Semi

لم تكشف تسلا عن سعة بطارية الشاحنة الفعلية، ولكن بالنظر إلى هدف استهلاك الطاقة الذي يقل عن 2 كيلو واط في الساعة / ميل (1.24 كيلو واط في الساعة / كم) ، قد تكون حزمة البطارية أقل من 1000 كيلو واط في الساعة (1 ميجاوات في الساعة).

Tesla Semi

ستستهلك Tesla Semi حجم الإنتاج الكامل للبطاريات في مصنع تسلا جيجا فاكتوري في نيفادا ، والتي تبلغ 39 جيجاوات في الساعة (وفقًا للتقارير السابقة) وقد تحصل على زيادة بنسبة 10 ٪ (إلى حوالي 43 جيجاوات في الساعة) بحلول عام 2024.

Tesla Semi

بفضل انتاج 50,000 شاحنة سنوياً، ستصبح تسلا ثاني أكبر مصنع لشاحنات الفئة 8 في الولايات المتحدة ، بعد Freightliner (Daimler Trucks NA)، التي أنتجت حوالي 100,000 في عام 2019 وأكثر من 71,000 في عام 2020 فقط بسبب جائحة كورونا.