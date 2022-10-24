المناظرة هي الحل.. هبة قطب تكشف في 3 خطوات حل المشاكل الزوجية

كشفت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، ثلاث خطوات لحل المشاكل الزوجية من الطرفين.



وقالت هبة قطب، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، إن :"لدي المتخصصين ما يعرف بالعلاج المنهجي في حل المشاكل الزوجية، وتم عمل فيه ثلاث خطوات واضحة".



وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، أن أولا خطوة نقعد مع الاثنين، حتى تعرف كل نمط شخصي بكل طرف، ونسمع، ونناظر، واعرف مفاتيح الشخص.

نذهب للحل مباشرا



وتابعت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، أن ثانيا نعمل علي معرفة سر الازمة بينهما، وثالثا اقعد معهم واعرفهم سر المشاكل اللي بينهم، وبعد ذلك نذهب للحل مباشرا.

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