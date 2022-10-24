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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المناظرة هي الحل.. هبة قطب تكشف في 3 خطوات حل المشاكل الزوجية

الدكتورة هبة قطب
الدكتورة هبة قطب

كشفت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، ثلاث خطوات لحل المشاكل الزوجية من الطرفين. 

 

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ممكن تتقلب ضدهم.. هبة قطب تكشف عن عادة خطيرة يفعلها الأزواج


وقالت هبة قطب، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، إن :"لدي المتخصصين ما يعرف بالعلاج المنهجي في حل المشاكل الزوجية، وتم عمل فيه ثلاث خطوات واضحة". 


وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، أن أولا خطوة نقعد مع الاثنين، حتى تعرف كل نمط شخصي بكل طرف، ونسمع، ونناظر، واعرف مفاتيح الشخص. 

 

نذهب للحل مباشرا


وتابعت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، أن ثانيا نعمل علي معرفة سر الازمة بينهما، وثالثا اقعد معهم واعرفهم سر المشاكل اللي بينهم، وبعد ذلك نذهب للحل مباشرا. 
https://fb.watch/glCitnJcdg/

 

هبة قطب المشاكل الزوجية العلاقات الزوجية الصحة الجنسية العلاقات

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