علقت بالعشب.. شاهد| طائرة كورية تغلق أكثر المطارات ازدحاما في الفلبين

ظلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية عالقة في العشب في مطار فلبيني اليوم، الاثنين، بعد أن خرجت عن المدرج لدى هبوطها في مطار سيبو الدولي في الفيلبين، في أعقاب طقس ممطر في الليلة السابقة.

ولم ترد انباء عن وقوع اصابات بين 162 راكبا و 11 من افراد الطاقم الذين فروا من الطائرة باستخدام منزلقات الطوارئ.

وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية وظل مطار ماكتان سيبو الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد، مغلقا بسبب توقف الطائرة في نهاية مدرجها الوحيد القابل للاستخدام.

ومن جانبه، اعتذر رئيس الخطوط الجوية الكورية علنيا، كما تعهدت إحدى أبرز شركات الطيران في آسيا باتخاذ خطوات لمنع تكرار ذلك.

وقال رئيس الخطوط الجوية الكورية وو كيونج في بيان: "نحن نعطي الأولوية دائمًا للسلامة في جميع عملياتنا، ونأسف حقًا للإجهاد والإزعاج الذي يتعرض له ركابنا'.

وتم قطع الجزء السفلي الأمامي من الطائرة وتلف مقدمتها بشدة. وكانت الطائرة مائلة للأمام على منطقة عشبية مع عدم رؤية عجلة الهبوط الأمامية، وتم نشر منزلقات الطوارئ عند الأبواب.

كما شوهدت فتحة ممزقة مفتوحة في الجزء العلوي من الطائرة بالقرب من الباب الأمامي.

وقال مسؤولون فلبينيون إن الوقود المتبقي للطائرة سيتم شفطه قبل أن تبدأ الجهود لإزالة الطائرة عند نهاية المدرج.

تقوم السلطات أيضا بتقييم ما إذا كان يمكن السماح للطائرات الأخرى التي تقطعت بها السبل في المطار بالتحليق بأمان.

وتم إلغاء عشرات الرحلات من وإلى مقاطعة سيبو، بما في ذلك رحلات الخطوط الجوية الفلبينية، التي أعلنت في البداية إلغاء أكثر من 50 رحلة داخلية.

ويجرى تحقيق فلبينى فى الحادث.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكورية في بيان إن طائرة إيرباص A330 التي كانت تحلق من إنتشون بكوريا الجنوبية حاولت الهبوط مرتين قبل اجتياح المدرج في المحاولة الثالثة.

وقالت هيئة الطيران المدني الفلبينية في بيان إن "جميع الركاب بخير ويرافقهم موظفون على الأرض".