برئاسة مدبولي.. مؤتمر وطني لعرض 162 مشروعا أخضر نوفمبر المقبل

أكد السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية لـ المشروعات الخضراء، أن كل محافظة تقدمت بـ 6 مشروعات سواء كانت مشروعات كبيرة أو متوسطة ومشروعات خاصة بالمرأة وحياة كريمة والشركات الناشئة، بإجمالي 162 مشروعا.



وقال هشام بدر في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" يوم 3 نوفمبر المقبل سيتم عقد مؤتمر وطني برئاسة رئيس الوزراء لعرض الـ 162 مشروع وهذا الأمر بمثابة تكريم لهذه المشروعات المتقدمة في المبادرة الوطنية ".

وتابع هشام بدر :" المشروعات الخضراء تعتبر حلول مصرية من أجل الحفاظ على البيئة ".

وأكمل هشام بدر :" المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تفتح الباب للقطاع الخاص، وخذ المبادرة حصلت على إشادة الأمم المتحدة ".

ولفت هشام بدر: "سيتم تكريم المشروعات الخضراء المقدمة من كل المحافظات والهدف الرئيسي هو التوعية بأهمية المشروعات الخضراء، وسوف ندعو مؤسسات التمويل الدولية وسيتم الإعلان عن 18 مشروع فائز بـ 3 مشروعات من كل فئة ".