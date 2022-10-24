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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برئاسة مدبولي.. مؤتمر وطني لعرض 162 مشروعا أخضر نوفمبر المقبل

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد السفير هشام بدر منسق عام  المبادرة الوطنية  لـ المشروعات الخضراء، أن كل محافظة تقدمت بـ 6 مشروعات  سواء كانت مشروعات كبيرة أو متوسطة ومشروعات خاصة بالمرأة وحياة كريمة والشركات الناشئة، بإجمالي 162 مشروعا.

 


وقال  هشام بدر  في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  يوم 3 نوفمبر المقبل سيتم عقد مؤتمر وطني برئاسة رئيس الوزراء لعرض الـ 162 مشروع وهذا الأمر بمثابة تكريم  لهذه المشروعات المتقدمة في المبادرة الوطنية ".

 

وتابع هشام بدر :" المشروعات الخضراء تعتبر حلول مصرية من أجل الحفاظ على البيئة ".

 

وأكمل هشام بدر :" المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تفتح الباب للقطاع الخاص، وخذ المبادرة حصلت على إشادة الأمم المتحدة ".

ولفت هشام بدر: "سيتم تكريم المشروعات الخضراء المقدمة من كل المحافظات والهدف الرئيسي هو التوعية بأهمية المشروعات الخضراء، وسوف ندعو مؤسسات التمويل الدولية وسيتم الإعلان عن 18 مشروع فائز بـ 3 مشروعات من كل فئة ".

مشروعات خضراء مشروع اخضر رئيس الوزراء اخبار التوك شو البيئة

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