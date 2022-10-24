عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تشارك في معرض المجلس الدولي والإفريقي للمطارات WAGA 2022

معرض مجلس المطارات
معرض مجلس المطارات

تشارك الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس في فعاليات مؤتمر ومعرض ‏المجلس الدولي والإفريقي للمطارات WAGA 2022، والذي يعقد في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2022 الجاري بمدينة مراكش بالمغرب، والذي يعقد بجانبه أيضا اجتماع الدورة الـ 68 للمجلس الإفريقي، واجتماعات اللجان الإقليمية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران بضرورة المشاركة الفعالة بالأحداث العالمية والقارية لأجل تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات بمجال الطيران والمطارات .

وافتتح معرض المجلس الدولي للمطارات العالم افريقيا 2022 بمدينة مراكش المغرب بحضور كلا من رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وحبيبة لقلالش المدير العام للمكتب الوطني للمطارات المغربية OND، ولويس فيليبي دي أوليفيرا المدير العام للمجلس الدولي للمطارات العالمي، وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الافريقي للمطارات، وعلى التونسى سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا

ويفتح المؤتمر العالمي، أبوابه اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 برئاسة وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات حبيبة لقلالش، مستضيفة هذا الحدث الكبير.

وينظم هذا الحدث، الذي يعد أكبر تجمع للمطارات في العالم، على مدى يومين ، 24 و 25 أكتوبر 2022 ، ويهم صناع القرار ومديري المطارات العالمية.

وستعرف هذه الدورة المنظمة تحت عنوان “كل شيء ممكن: نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير”، مشاركة أزيد من 500 مؤتمر من القارات الخمس، من بينهم، مديرو المطارات، وصناعيون، ومسؤولون في الطيران المدني بإفريقيا والعالم، وأعضاء منظمات دولية.

وعلى هامش هذا الحدث، سيتم تنظيم مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل، منها على الخصوص، الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات-العالم، مجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات-العالم والمجلس الدولي للمطارات-إفريقيا، واجتماعات المجموعات الإقليمية.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

بتعليق ساخر.. كهربا ينشر صورة من غرفة النوم

ترشيحاتنا

5 مشاهد مؤثرة في محاكمة عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء على زوجته.. صور وفيديو

رعاة الإرهاب النووي.. الدوما يكشف تفاصيل جديدة عن استعداد كييف للقنبلة القذرة

حيثيات المحكمة بواقعة طفلة البراجيل: المتهم بحث عما يرضى شيطانه ويطفئ به جموح شهواته |خاص

رئيس نقابة البنوك :المؤتمر الاقتصادي فرصة لاستكمال مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة لتطوير منتجات الحلال

مصر تشارك في معرض المجلس الدولي والإفريقي للمطارات WAGA 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل والاسم الجديد.. حقيقة تغيير مسمى الدوري المصري

تغفلها الكثير من النساء .. علامة شائعة مؤشر للإصابة بأمراض القلب

بأقل مجهود .. أسرع رجيم يلصق البطن في الظهر نتائجه مذهلة

طبيب يفجر مفاجأة عند تناول كوب حليب يوميا |ماذا يحدث لجسمك؟

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ