مصر تشارك في معرض المجلس الدولي والإفريقي للمطارات WAGA 2022

تشارك الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس في فعاليات مؤتمر ومعرض ‏المجلس الدولي والإفريقي للمطارات WAGA 2022، والذي يعقد في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2022 الجاري بمدينة مراكش بالمغرب، والذي يعقد بجانبه أيضا اجتماع الدورة الـ 68 للمجلس الإفريقي، واجتماعات اللجان الإقليمية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران بضرورة المشاركة الفعالة بالأحداث العالمية والقارية لأجل تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات بمجال الطيران والمطارات .

وافتتح معرض المجلس الدولي للمطارات العالم افريقيا 2022 بمدينة مراكش المغرب بحضور كلا من رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وحبيبة لقلالش المدير العام للمكتب الوطني للمطارات المغربية OND، ولويس فيليبي دي أوليفيرا المدير العام للمجلس الدولي للمطارات العالمي، وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الافريقي للمطارات، وعلى التونسى سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا

ويفتح المؤتمر العالمي، أبوابه اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 برئاسة وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات حبيبة لقلالش، مستضيفة هذا الحدث الكبير.

وينظم هذا الحدث، الذي يعد أكبر تجمع للمطارات في العالم، على مدى يومين ، 24 و 25 أكتوبر 2022 ، ويهم صناع القرار ومديري المطارات العالمية.

وستعرف هذه الدورة المنظمة تحت عنوان “كل شيء ممكن: نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير”، مشاركة أزيد من 500 مؤتمر من القارات الخمس، من بينهم، مديرو المطارات، وصناعيون، ومسؤولون في الطيران المدني بإفريقيا والعالم، وأعضاء منظمات دولية.

وعلى هامش هذا الحدث، سيتم تنظيم مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل، منها على الخصوص، الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات-العالم، مجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات-العالم والمجلس الدولي للمطارات-إفريقيا، واجتماعات المجموعات الإقليمية.