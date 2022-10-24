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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أراضى وسيارات.. موظف يغسل 12 مليون جنيه تحصل عليها من استغلال وظيفته

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (قطع الأراضى – تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات - معاملات مالية "من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك") .

 تقدرأفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ(12 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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