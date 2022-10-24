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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد 3 محاولات فاشلة.. الأميرة اليابانية وزوجها ينجحان في تحد صعب

صدى البلد

بعد الخروج من عباءة الأمراء، اجتاز "كي كومورو" الزوج العادي لـ الأميرة اليابانية السابقة " ماكو أكيشينو" امتحان نقابة المحامين في نيويورك ، متحديًا المنتقدين في وطنهم اليابان الذين انتقدوا علاقتهم العاطفية.

شوهد الشاب البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي فشل في الاختبار مرتين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهو يغادر مركز Armory Track & Field في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء بعد جلوسه في النصف الأول من الاختبار الذي استمر يومين.

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كان اسمه على قائمة أولئك الذين اجتازوا اختبار نقابة المحامين في ولاية نيويورك في يوليو، والذي تم نشره يوم الجمعة على موقع ويب مجلس ولاية نيويورك لامتحانات القانون، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

أثارت مشاركة كومورو مع الأميرة السابقة ماكو ، التي أُعلن عنها في عام 2017 ، غضبًا شعبيًا واسع النطاق ، معظمها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف الشعبية، كان أحد الأسباب هو المشكلة المالية لوالدة كومورو ، على الرغم من أنه تم حلها منذ ذلك الحين.

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كومورو ه خريج كلية الحقوق بجامعة فوردهام ، لديه وظيفة في مكتب محاماة بنيويورك ، ويعيش في نيويورك مع ماكو ، أمين متحف.

خضع كومورا لأول مرة لامتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك في يوليو الماضي ، قبل ثلاثة أشهر من زواجه من ماكو ، لكن تم الكشف في نوفمبر أنه فشل.

وفقًا للإذاعة اليابانية NHK ، فقد اتصل هاتفياً بأوكونو يوشيهيكو، رئيس شركة محاماة في اليابان حيث كان يعمل سابقًا،  ليخبره أنه لم ينجح.


تقدم للامتحان للمرة الثانية في فبراير ، ولكن عندما نشرت النتائج على الإنترنت في أبريل ، لم يكن اسمه مدرجًا بين من اجتازوا الامتحان.

لا تضع نيويورك حدًا أو قيدًا على عدد المرات التي قد يحاول فيها الشخص اجتياز الامتحان ، والذي يتم تقديمه مرتين فقط في السنة ، مما يعني أنه يمكنه اجتيازه عدة مرات كما يشاء.

الأميرة اليابانية نيويورك ماكو أكيشينو الأميرة اليابانية

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