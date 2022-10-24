مضيفة طيران تكشف عن أسوأ ركاب الطائرة

خلال رحلات الطيران يتواصل العاملون على متن الطائرة مع مختلف الجنسيات والأفكار والشخصيات ولكن هناك شخصيات غير مرغوب فيها، فقد كشفت مضيفة طيران عن أنواع الركاب التي تكرهها.

كانت مضيفة الطيران "كاجال مانهاس "البالغة من العمر 26 عامًا ، تكلمت عن انواع المسافرين على الطائرة الذين يجعلون وظيفتها جحيم.

تقول المضيفة "كاجال" من الهند ، إنها كانت دائمًا مفتونة بطاقم الطائرة قبل أن تصبح مضيفة طيران على متن الطائرات".

تسافر كاجال الآن حول العالم وتشارك تجاربها غير العادية مع ما يقرب من 10000 متابع على إنستجرام.

ولكن على الرغم من أسلوب حياتها المثالي ، اشتكت كاجال من أن بعض الركاب الوقحين غالبًا ما يثيرون أعصابها.

وتقول إنها أعدت قائمة بأسوأ أنواع الأشخاص الذين يُحاصرون في مكان ضيق على ارتفاع 35 ألف قدم في الهواء.



وأوضحت لصحيفة الديلي ستار: "لا أحب أن لا يحتفظ الناس بحقائبهم في مكان قريب منهم"، كما أشارت مضيفة الطيران أنها شعرت بالإحباط من الأشخاص الذين لم يضعوا حقائبهم بشكل مرتب ، لأن ذلك يتسبب في عراقيل للطاقم.

كان استيائها التالي هو الركاب الذين يقفون عند بدء الصعود إلى الطائرة، السياح 'طلبون أشياء من الموظفين بطريقة صحيحة.

وتابعت: "حاول أن تضع نفسك في مكاننا وتصرف"، بصرف النظر عن بعض العوامل المسببة للإثارة ، توضح كاجال أنها تحب وظيفتها بغض النظر عن العيوب.

كما أشارت:"الجزء المفضل لدي الآن هو أن أرى أماكن جديدة والصداقات المدهشة التي أقوم بها مدى الحياة.

ولكن هناك الجزء المحزن أن تعيش حياة طبيعية غير صحية ، ولا يوجد جدول زمني ، ولا أسرة ، ولا حياة شخصية.