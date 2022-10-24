محمود سامي مثمنا الإفراج عن زياد العليمي: الآن نشارك بقوة في الحوار الوطني

ثمن النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمجلس الشيوخ نائب رئيس الحزب المُقرِّر المساعد بلجنة الاستثمارات العامة بالمحور الإقتصادي في الحوار الوطنى، القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي زياد العليمي.

وقال سامي، خلال بيان: "أشعر بسعادة غامرة على المستوى الشخصي فزياد صديق عزيز وقديم عملنا معا في السياسة منذ 14 عام"، موضحا أن وجوده داخل السجن كان يجعله غير سعيد بأي عمل سياسي يقوم به أما الآن فإنه يشعر بالتعافي النفسي.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أنه على المستوى الحزبي كان ينتظر هذه الخطوة منذ فترة وكانت مشاركتنا في البرلمان وتلبيتنا لكل دعوات الحوار من أجل هدف كبير وهو الحزب، وأن هذا الهدف لا يقل أهمية عن خروج زملائنا من السجن.

وأشار النائب محمود سامي، إلي أن الحزب كان يشارك في الحوار الوطني على استحياء في انتظار خروج زياد الآن سنشارك بكل قوة وثقة، ننتظر عودة زياد للحياة المهنية والسياسية.