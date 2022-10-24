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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ريتشي سوناك رئيسًا لوزراء بريطانيا بعد انسحاب المنافسة الوحيدة بيني موردونت

صدى البلد

أعلن نائب البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين جراهام برادي، اليوم الاثنين، أن وزير الخزانة البريطاني ريتشي سوناك أصبح رئيسا للوزراء البريطاني الجديد بعد انسحاب منافسته الوحيدة بيني موردونت.


وقال برادي في تصريح، نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية: "يمكنني تأكيد وجود مرشح واحد فقط، وبذلك يتم انتخاب ريتشي سوناك لمنصب زعيم حزب المحافظين (ورئيس الوزراء)".


وأضاف برادي أن سوناك سيوجه خطابا إلى نواب حزب المحافظين في البرلمان البريطاني خلال الساعات القليلة المقبلة في غرفة مجلس العموم، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها سوناك علنا منذ استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.


وأعلنت تراس استقالتها من رئاسة الوزراء خلال الأسبوع الماضي بعد 44 يوما فقط من توليها المنصب، في فترة تعاني فيها بريطانيا من عدة أزمات اقتصادية وانخفاض تاريخي في قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي.
 

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