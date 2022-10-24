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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: هذه المبررات تدفع المرأة لإعطاء فرصة ثانية للرجل الخائن

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن العلاقات الاجتماعية، حملت عنوان "من يستحق فرصة ثانية؟". 

 

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مفيدة شيحة: عليكم مواجهه الأعداء بحكمة


وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة: "علشان البيت ميتهدش، أو علشان خاطر العيال" دول أكتر جملتين بسببهم الست ممكن تدي فرصة تانية للراجل اللي بيخون ثقتها.. طبعا فيه نوع تاني من الستات بيدي فرصة تانية علشان بيحب بجد". 

 

هل بعد ما الست بتدي فرصة تاني بترجع تثق 


وأضافت مفيدة شيحة: "السؤال هنا.. هل بعد ما الست بتدي فرصة تاني بترجع تثق تاني في الراجل اللي عايش معاها، ولا بتكون بتضحك في على نفسها، وهل علشان أدي فرصة تانية لازم أعمل وقفة وأفرض شروط ولا مكبرش الموضوع علشان ميبقاش فيه صدام وأسامح واعديها". 

 

مفيدة شيحة فرصة ثانية الإعلامية مفيدة شيحة برنامج الستات العلاقات

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