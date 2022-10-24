مفيدة شيحة: هذه المبررات تدفع المرأة لإعطاء فرصة ثانية للرجل الخائن

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن العلاقات الاجتماعية، حملت عنوان "من يستحق فرصة ثانية؟".



وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة: "علشان البيت ميتهدش، أو علشان خاطر العيال" دول أكتر جملتين بسببهم الست ممكن تدي فرصة تانية للراجل اللي بيخون ثقتها.. طبعا فيه نوع تاني من الستات بيدي فرصة تانية علشان بيحب بجد".

هل بعد ما الست بتدي فرصة تاني بترجع تثق



وأضافت مفيدة شيحة: "السؤال هنا.. هل بعد ما الست بتدي فرصة تاني بترجع تثق تاني في الراجل اللي عايش معاها، ولا بتكون بتضحك في على نفسها، وهل علشان أدي فرصة تانية لازم أعمل وقفة وأفرض شروط ولا مكبرش الموضوع علشان ميبقاش فيه صدام وأسامح واعديها".