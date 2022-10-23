مفيدة شيحة: عليكم مواجهه الأعداء بحكمة

تناولت حلقه جديده من برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة النهار الفضائية، تقديم الإعلامية مفيده شيحة؛ الحدث عن الأعداء.

وقالت مفيدة شيحة: "أنا غير متفقه مع مقولة إختيار الأعداء، لكن الإعتقاد المفضل هو أن الأعداء تولد في طريق الحياة".

وأضافت مفيده شيحة، أن الأعداء تصنف على حسب قدرتهم، بمعنى أن العدو في العمل أو العدو القوي ولديه أكثر مما تمتلك فعليك إدارة القتال بحكمة وذكاء دون إنسحاب.

علينا مواجهة الأعداء

وأوضحت مفيدة شيحة، أنه إذا كان عدوك على نفس الأرضية أو ف إمكانية ردة موجودة؛ مضيفة أن هناك ناس تستطيع أن تكسر ذراع العدو وفي جميع أحوالنا علينا مواجهة الأعداء.

