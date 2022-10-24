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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاربعاء المقبل .. افتتاح المؤتمر العربى ال 36 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

صدى البلد

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي السادس والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

ممثلون عن الدول العربية والامم المتحدة يشاركون في المؤتمر 

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز حماية الدولي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، استغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة في النقل البري، المستجدات الدولية في مجال المخدرات: (مراكز الانتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2021-2022م)، بالإضافة إلى تصور حول إنشاء فريق عمل عربي للتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما سيستعرض المؤتمر تجارب وخطط الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونتائج أعمال اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الاجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات التي اجتمعت في شهر سبتمبر الماضي.

وزراء لداخلية العرب تونس مكافحة المخدرات

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