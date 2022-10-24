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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية صبحى وسلامة.. مجلة علاء الدين تحتفل بانتصار أكتوبر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تنظم مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة وذلك فى السادسة مساء  الخميس المقبل بمسرح نجيب محفوظ  بالأهرام.

ويقام الحفل تحت رعاية وزير الشباب والرياضة  الدكتور أشرف صبحى والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام.

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وصرح حسين الزناتى رئيس تحرير مجلة علاء الدين، أن الاحتفالية تأتى فى إطار دعم قيم الانتماء للأجيال الجديدة والاعتزاز بالنصر العظيم الذي حققته قواتنا المسلحة فى أكتوبر ١٩٧٣ ودوره بعدها فى تحقيق السلام وإجلاء المحتل عن باقى أراضينا بعد تحقيق النصر العسكرى.

وأشار إلي أن مؤسسة الأهرام بدورها التنويرى تقدم رسالة عبر الفن الراقي الأصيل للأجيال الجديدة لهذه المعانى عبر  أوركسترا وزارة الشباب والرياضة الذى يقدم هذه الرسالة باقتدار فى كل مايقدمه من فن واع ومتميز.

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من ناحيتها أكدت نجوى صلاح الدين وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أن الاحتفالية تأتى في إطار التعاون البارز بين وزارتها ومؤسسة الأهرام العريقة ومجلة علاء الدين التي تعد واحدة من أهم المجلات العربية التي تهتم بالنشء بل وكل الأسر المصرية وبناء وعي الأجيال القادمة حيث يعد الفن بما يقدمه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة أحد الأركان الرئيسية فى بناء هذا الوعى.

وأشارت غ أن دعوة حضور الحفل عامة ولكل من يريد من المصريين بالمجان احتفالا بنصر اكتوبر العظيم.

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ذكرى انتصار أكتوبر وزير الشباب والرياضة المصريين الأسر المصرية الدكتور أشرف صبحي

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