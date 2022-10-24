عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات خاصة لمستبعدي الزمالك من مباراة سيراميكا كليوباترا بمران اليوم

صدى البلد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، فقرة خططية وفنية خاصة خلال التدريبات التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة السوبر المصري المقبلة .

وحرص الجهاز الفني للفريق على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب، بجانب أمور أخرى استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة .

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا كليوباترا، تقسيمة فنية مصغرة، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وقاد هذه الفقرة جميع أعضاء الجهاز الفني، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الإشراف على هذه الفقرة، ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي  على لقب السوبر المحلي، يوم الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.

FB_IMG_1666288873819
FB_IMG_1666288873819
الزمالك سيراميكا كليوباترا مران الزمالك نادي الزمالك كرة القدم الجمعة رام سيراميكا مدين يوم الجمعة التدريبات لاعبو الفريق تدريبات رامى بتوقيت مصر اليوم الأثنين السوبر المصري فيريرا الجهاز الفنى لمواجهة لكرة القدم الأثنين التاسعة مساء الأخيرة استعداد غرة تصحيح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيراميكا كليوباتر أستعدادا لمواجهة ادي الزمالك بنادي الزمالك كليوباترا الجمعة المقبل الجهاز الفني و تقسيمة الفريق الأول لكرة القدم السوبر المحلي جوسفالدو فيريرا راميكا كليوباترا يوم الإثنين مدينة العين البرتغالي جوسفالدو فيريرا يراميكا كليوباترا نادي الزمالك ا مباراة سيراميكا كليوباترا اميكا كليوباترا لبرتغالي جوسفالدو فيريرا اللطيف أبورجيلة هزاع بن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

موضوعات متعلقة

تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك

ترشيحاتنا

الجيش الروسي يستعد للعمل في ظروف التلوث الإشعاعي.. تفاصيل

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث انهيار سقالات كوبري ترعة الزمر بفيصل

شركة مساهمة لإنشاء وتشغيل قطار كهربائي بين مينائي غرب بورسعيد وأبوقير

وزير الري: مصر من أكبر الدول استيرادا للقمح بسبب المياه

النادي مطالب بدفع 5 ملايين يورو.. عبدالرزاق حمدالله يكسب قضيته ضد النصر السعودي

استدرجها وخلص عليها.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد زوجها أمام أولادهما بالبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سالي عبد السلام| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عصير البرتقال| لن تتوقعها

ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

فيديو

خلي بالك من التصوير .. السبحة والجلباب أبرز مشاهد محاكمة عريس الإسماعيلية

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ