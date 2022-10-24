تدريبات خاصة لمستبعدي الزمالك من مباراة سيراميكا كليوباترا بمران اليوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، فقرة خططية وفنية خاصة خلال التدريبات التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة السوبر المصري المقبلة .

وحرص الجهاز الفني للفريق على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب، بجانب أمور أخرى استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة .

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا كليوباترا، تقسيمة فنية مصغرة، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وقاد هذه الفقرة جميع أعضاء الجهاز الفني، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الإشراف على هذه الفقرة، ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي على لقب السوبر المحلي، يوم الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.