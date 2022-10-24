عامل النظافة: أحمد العوضي خلاني فريش ومبسوط.. وصاحب مطعم الكشري اعتذر لي

كشف محمد، عامل النظافة الذي تم طرده من محل كشري، عن حالته النفسية بعد دعمه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنان أحمد العوضي، قائلاً "أنا الحمد الله مرضي الآن، كفاية الناس الحلوة المحترمة اللي وقفت بجانبي، الناس دي بالدنيا كلها".

وعن الهجوم على الفنان أحمد العوضي بعد استضافته في أحد المطاعم، قال "محمد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم": "الفنان أحمد العوض كلمني، وعزمني على العشاء، وقال لي لازم ناكل في طبق واحد، بصراحة راجل ابن بلد وابن سوق، ومش عارف أشكره بصراحة على اللي عمله معايا".

ولفت إلى أن الفنان أحمد العوضي أسعده للغاية، معقبًا: "العوضي خلاني فريش ومبسوط، وبفضل الله حصلت على حقي، وأنا مرضي الآن"، مشيرًا إلى أن صاحب المطعم الذي منع من دخوله حدثه وقدم له الاعتذار، بالقول:"حقك عليا وأنا آسف".