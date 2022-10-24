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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الشك في الشيء المنذور أو نسيانه.. دار الإفتاء ترد

النذر
النذر

الشك في الشيء المنذور، عن هذه المسألة الشرعية، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "رجل نذر نذرًا ثم شكَّ في هذا الشيء المنذور. فما الحكم؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن من نذر ثمَّ شكَّ أو نَسِيَ نوع المنذور به؛ أهو صلاة أم صيام أم صدقة أم غير ذلك؛ فإنه يجتهد حتى يغلب على ظنِّه نوع منها فيفعله، فإنِ اجتهد ولم يظهر له نوع النذر لزمه كفارة يمين؛ لأنَّ الشكَّ في المنذور كعدم تسميته، ولأنه بعجزه عن تحديد نوع النذر شابه مَن نذر أمرًا ثم عجز عنه.

 

حكم نسيان النذر
 

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إذا نذر الانسان نذراً لله فلا يجوز أن يطعم منه اهله  وانما يخرج للفقراء والمساكين والمقصود بالاهل هنا اولاده وزوجته ووالديه او الجد والجدة  أما الاخوات فيمكن اطعامهم منه  إذا كانوا فقراء.

نذرت إذا رزقني الله بالولد سأذبح شيئا وقد رزقني الله الولد والآن لا أذكر هل قلت خروفا ام بقرة فماذا أفعل ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد "ممدوح"، قائلًا: أن الأصل في الوفاء بالنذر هو براءة الذمة من الجائز الوفاء بالادنى لكن الأكمل ان تذبح الأعلى لتوفي ذمتك.

حكم من نذر نذرًا ونسيه؟، سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على الفيسبوك.

وأجاب فخر، قائلًا: فى هذه الحالة اذا تذكر ما نذره وجب عليه ان يقضي النذر، واذا لم يتذكر ومادام تعذر عليه اداء النذر لوجود النسيان فلا حرج عليه ولكن عليه أن يستشعر بالحرج الشديد بأنه قد نذر ونسي ما نذره، فيخرج كفارة يمين، هذا مثل الذى تعذر عليه ان يؤدي نذرا نذر وهو يتذكره.

الشك في الشيء المنذور دار الإفتاء حكم نسيان النذر النذر

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