أبو ردينة: العدوان على نابلس «جريمة حرب».. ونحمل حكومة الاحتلال تداعياته

وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، ما يجري من عدوان على مدينة نابلس، بـ"جريمة حرب"، وحمَّل حكومة الاحتلال تداعياته.

وقال ابوردينة، وفقا لبيان عاجل عن الرئاسة الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس.

وأضاف أن الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس، ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن ارضهم.

وقال: إن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة كان بمثابة خارطة طريق، وقرارات المجلس المركزي على الطاولة، وعلى إسرائيل التوقف فورا عن جرائمها، ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية، وعليها التدخل فورا لوقف العدوان وإنهاء هذا الاحتلال؛ قبل أن تصبح الأمور أخطر بكثير مما تتصور إسرائيل والإدارة الأمريكية.

وشدد على أننا امام دولة فصل عنصري، وأن المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية تمارس ازدواجية المعايير، لكن شعبنا لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود.

وذكر موقع والا الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يشن حاليا عملية عسكرية واسعة النطاق في نابلس.

وأفاد تقرير نشره الموقع، اليوم الثلاثاء، بأن العملية التي يشنها جيش الاحتلال هو إحباط هجوم كانت تعتزم جماعة عرين الأسود تنفيذه .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، إنها "سجلت مقتل 3 فلسطينيين، وإصابة 19 على الأقل بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي، بينهم إصابتان بحالة خطرة، وإصابة بحالة متوسطة".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المدرعات العسكرية الإسرائيلية وهي تقتحم مدينة نابلس من عدة محاور.

وتسببت عملية الاجتياح التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلية بمواجهات عنيفة في معظم أنحاء المدينة، وبخاصة في منطقة البلدة القديمة".

كما سمع دوي اطلاق النيران الكثيفة في كل أنحاء مدينة نابلس وبخاصة البلدة القديمة، وفقا لما تناقلته وسائل الاعلام الفلسطينية ، اثر اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوة خاصة إسرائيلية حاولت اقتحام المدينة.