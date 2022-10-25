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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة 6 في هجوم مسلح على مدرسة ثانوية بولاية ميسوري الأمريكية

اطلاق نار في ولاية
اطلاق نار في ولاية ميسوري

قال مفوض للشرطة في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية إن مسلحا فتح النار على مدرسة ثانوية، الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين قبل أن يطلق الضباط النار على المشتبه به.

وأضاف مفوض الشرطة الامريكي، مايك ساك، في مؤتمر صحفي ، إن الطلاب كانوا يفرون من المدرسة الثانوية المركزية للفنون المرئية والمسرحية عندما وصلت الشرطة في الساعة 9:10 صباحًا (1410 بتوقيت جرينتش) للرد على مكالمة إطلاق نار نشطة.

وقال ساك إن الطلاب أبلغوا الضباط أن مطلق النار كان بالداخل وبه 'مسدس'. 

وأضاف أن الشرطة دخلت وتبادلت إطلاق النار مع المشتبه به ، الذي يبدو أنه يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا ، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة.

وقال ساك إن مدرسا وفتاة قتلا، وأصيب الضحايا الآخرون بأعيرة نارية وشظايا. 

وذكرت صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش نقلاً عن أقاربه أن من بين القتلى جان كوتشكا البالغ من العمر 61 عامًا .

وقال ساك إنه لم يصب أي من الضباط'بينما قد يكون لدينا تسعة ضحايا ... ولدينا مئات آخرين فكل من نجا من هذا سيتعرض لصدمة في المنزل'.

ولم تكشف السلطات عن دافع أو علاقة المشتبه به بالمدرسة.

وكان إطلاق النار هو الأحدث من بين عشرات في المدارس الأمريكية وتسبب في مقتل أو جرحى هذا العام وحده. ووقعت واحدة من أكثر الهجمات دموية في مايو أيار عندما قتل مسلح 19 طفلا وشخصين بالغين في أوفالدي بولاية تكساس.

وقال ساك إن الأبواب كانت مقفلة في مدرسة سنترال فيجوال ، وهي مدرسة مغناطيسية حضرها نحو 380 طالبا ، قبل إطلاق النار. حدد موظفو الأمن كيف دخل المشتبه به إلى المبنى لكنه رفض الإفصاح عن كيفية دخول المسلح.

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