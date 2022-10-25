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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحزب الشيوعي في فيتنام يزور الصين الأسبوع المقبل

رئيس الحزب الشيوعي
رئيس الحزب الشيوعي في فيتنام

قالت الحكومة الفيتنامية يوم الثلاثاء ، إن رئيس الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونج سيزور الصين الأسبوع المقبل بدعوة من الرئيس شي جين بينغ ، في رحلة خارجية نادرة للزعيم المسن.

وقالت الحكومة إن زيارة بكين ستتم في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر ، دون الخوض في التفاصيل. كما ورد في وسائل الإعلام الحكومية الصينية يوم الثلاثاء.

بعث ترونج ، 78 عاما ، يوم الأحد برسالة إلى شي هنأه فيها على فترة ولايته الثالثة غير المسبوقة كرئيس للحزب ، معربًا عن أمله في 'تعزيز الثقة السياسية ، وتحديد اتجاه عظيم للتنمية المستقبلية للعلاقة بين البلدين'.

الصين هي أكبر شريك تجاري لفيتنام ومصدر رئيسي للواردات لاقتصادها سريع النمو ، بما في ذلك المواد الخام والآلات لقطاع التصنيع الحيوي.

وارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 10.2٪ في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 132.38 مليار دولار ، وفقًا لبيانات رسمية فيتنامية ، ما يقرب من 70٪ من تلك الواردات إلى فيتنام.

على الرغم من أن الجارتين لديهما تاريخ طويل من عدم الثقة والنزاعات الإقليمية ، بما في ذلك الجزر والمياه في بحر الصين الجنوبي ، إلا أن حزبيهما الشيوعيين لا يزالان قريبين رسميًا.

مثل شي ، بقي ترونج أيضًا كرئيس للحزب إلى ما بعد الفترة المعتادة لولاية أو فترتين ، مما عزز نفوذه في حزب يحكمه تقليديًا بالإجماع بين المكتب السياسي ولجنته المركزية القوية. كانت رحلته الأخيرة إلى الخارج إلى روسيا.

تعد فيتنام والصين من بين آخر خمس دول خاضعة للحكم الشيوعي في العالم ، إلى جانب كوبا ولاوس وكوريا الشمالية.

الصين الرئيس بحر الصين شي جين بين الحكومة الفيتنامية فيتنام

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