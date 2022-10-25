الكونجرس: حل أزمة أوكرانيا تواصل بايدن المباشر مع بوتين

حث مجموعة من الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي الرئيس جو بايدن على تغيير طريقته مع روسيا ، بالدخول في عملية من التواصل المباشر مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا ، مع الحفاظ على الالتزامات العسكرية والاقتصادية الحالية تجاه كييف، وفق ما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية.

قال الديمقراطيون "نظرًا للدمار الذي خلقته هذه الحرب لأوكرانيا والعالم ، فضلاً عن خطر التصعيد الكارثي ، فإننا ... نعتقد أنه من مصلحة أوكرانيا والولايات المتحدة والعالم تجنب صراع طويل الأمد" .

جاء ذلك خلال رسالة كتبها الأعضاء الديمقراطيون إلى بايدن.

تابعوا "لهذا السبب ، نحثكم على إقران الدعم العسكري والاقتصادي الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا بدفعة دبلوماسية استباقية مع بوتين ، ومضاعفة الجهود للبحث عن إطار واقعي لوقف إطلاق النار".

قال كيفين مكارثي ، زعيم الأقلية في مجلس النواب: "أعتقد أن الناس سيواجهون ركودًا ولن يكتبوا شيكًا على بياض إلى أوكرانيا"، ما يشير إلى محاولات خروب أمريكا من كارثة اقتصادية وشيكة ما استمرار الحرب.

وينقسم الجمهوريين في مجلس النواب بشأن المساعدات لأوكرانيا قبل انتخابات التجديد النصفي.

ومن بين الموقعين الثلاثين على الرسالة ، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ، وإلهان عمر ، ورشيدة طليب ، وأيانا بريسلي ، من الجناح الأكثر تقدمية في الحزب ، والمعروف باسم "الفرقة".

وقادت الرسالة النائبة براميلا جايابال ، التي ترأس التجمع التقدمي بالكونجرس.

وذكروا"بصفتنا مشرعين مسؤولين عن إنفاق عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين على المساعدة العسكرية في النزاع ، نعتقد أن مثل هذا التورط في هذه الحرب يخلق أيضًا مسؤولية للولايات المتحدة للنظر بجدية في جميع السبل الممكنة ، بما في ذلك المشاركة المباشرة مع روسيا " .

وردا على طلب للتعليق ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "في الوقت الحالي ، سمعنا من شركاء أوكرانيين ، مرارًا وتكرارًا ، أن هذه الحرب لن تنتهي إلا من خلال الدبلوماسية والحوار. لم نسمع أي بيان متبادل أو امتناع من موسكو عن استعدادهم بحسن نية للانخراط في تلك الدبلوماسية والحوار ".

خصصت واشنطن حوالي 66 مليار دولار لأوكرانيا منذ غزو روسيا في أواخر فبراير ، حيث زودت كييف بالأسلحة والمساعدات العسكرية الأخرى والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي.

تأتي الرسالة قبل أسبوعين فقط من موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في 8 نوفمبر والتي ستحدد الحزب الذي يسيطر على الكونجرس.

وحذر بعض الجمهوريين من أنه قد تكون هناك سيطرة أكثر صرامة على تمويل أوكرانيا إذا فاز حزبهم بالسيطرة على الكونجرس.

قال الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي مؤخرًا إنه لن يكون هناك "شيك على بياض" لأوكرانيا إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على المجلس من زملائهم الديمقراطيين مع بايدن ، مما أثار مخاوف من أن الجمهوريين قد يخنقون المساعدات الأوكرانية.