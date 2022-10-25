تفاصيل اغتيال الجيش الإسرائيلي والشاباك قائد عرين الأسود بنابلس

نفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال استهدفت قائد مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأفادت قناة "كان" العبرية أن عملية الليلة في نابلس قام بإدارتها غرفة قيادة العمليات الخاصة للشاباك من وسط "البلاد"، بإشراف رئيس الشاباك رونين بار ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.



وقالت القناة إن التقديرات في المنظومة العسكرية بأن عناصر جماعة عرين الأسود سيحاولون الانتقام.



وذكرت إذاعة الجيش بأن وديع الحوح هو رئيس "عرين الأسود" ويعتبر الأقدم هناك، وفق مصادر أمنية.



وأشارت إلى أن الحوح هو موجّه العمليات في منطقة نابلس، بما في ذلك الهجوم الذي قتل فيه الرقيب بالجيش الإسرائيلي عيدو باروخ.



ولفت إيتاي بلومنتال مراسل قناة كان بأن جهاز الشاباك اكتشف اجتماعًا سريًا لقادة مجموعة "عرين الأسود" داخل شقة محصنة في حي القصبة بنابلس، حيث جرى نقل العديد من قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود إلى المكان، وفي ختام العملية استشهد وديع الحوح أحد أبرز قادة العرين وخليفة إبراهيم النابلسي.