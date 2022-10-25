عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 شهداء و20 مصابا.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية نابلس

5 شهداء و20 مصاب..
5 شهداء و20 مصاب.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية نابلس

كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل عملية نابلس، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 نتيجة هذه العملية و20 مصابا بينهم 3 في حالة خطيرة.

وتحدث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن "نشاط عسكري بري داخل البلدة القديمة في نابلس".

وقال في منشور على تويتر، اليوم الثلاثاء، "نفذت قوة مشتركة للجيش والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة عملية مداهمة على شقة اختباء داخل البلدة القديمة في نابلس استخدمت كمختبر لصناعة العبوات الناسفة".

وأوضح أدرعي أن هذه الشقة كانت تستخدم من قبل "نشطاء" في مجموعة "عرين الأسود"،  وقامت القوات الإسرائيلية بـ"تفجير المختبر".

وأضاف أنه "خلال النشاط العسكري تم استهداف عدد من المسلحين حيث يتحدث الفلسطينيون عن بعض الإصابات في صفوفهم".

وتابع "في المقابل قام عشرات الفلسطينيين بإشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة نحو القوات التي ردّت مستهدفة مسلحين أطلقوا النار باتجاهها".

وأشار إلى أن مجموعة عرين الأسود "مسؤولة عن الاعتداء التخريبي الذي أسفر عن مقتل جندي جيش الدفاع، عيدو باروخ، وإلى "إرسال مخرب لتنفيذ عملية إرهابية في تل أبيب (حيث تم احباطها بفضل يقظة أفراد الشرطة) بالإضافة إلى عملية زرع عبوة ناسفة في محطة للوقود في بلدة كدوميم".

ولفت إلى أن المجموعة حاولت "تفجير عبوة ناسفة في بلدة هار-برخا، وإلقاء قنبلة يدوية نحو قوات الجيش في مزرعة جلعاد بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من عمليات إطلاق النار في منطقة مدينة نابلس (...) وتواصل سعيها لتجنيد وتخطيط وتنفيذ اعتداءات تخريبية أخرى".

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد شهداء العملية الإسرائيلية إلى 5.

وقالت: "ارتقاء  الشاب مشعل زاهي احمد بغدادي (27 سنة) متأثراً بإصابته الحرجة فجر اليوم في نابلس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة إلى 5، إضافة إلى 20 إصابة".

وكانت الوزارة قد قالت في منشور على فيسبوك إنه "بحلول الساعة 4:07 فجرا (بالتوقيت المحلي).. العدوان الإسرائيلي على نابلس يُخلف حتى هذه اللحظة 4 شهداء و21 مصابا بينهم 4 في حالة الخطر، كما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح، شمال رام الله".

وأوضحت أن "شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس فجر اليوم هم: حمدي صبيح رمزي قيم (30 سنة)، علي خالد عمر عنتر (26 سنة)، حمدي محمد صبري حامد شرف (35 سنة)، وديع صبيح حوح (31 سنة)".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أفادت الوزارة بمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة 19 آخرين، ثلاثة منهم بحالة خطرة، في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي وسط مدينة نابلس.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن من بين الإصابات اثنتان خطيرتان، وأن ثلاثة إصابات كانت لأفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية.

وأفادت تقارير محلية من المدينة بوقوع انفجارات وأصوات إطلاق رصاص داخل البلدة القديمة في نابلس، ودخول عدد كبير من الآليات التابعة للجيش الإسرائيلي.

وتشهد الضفة الغربية توترا أمنيا حيث ينشط الجيش الإسرائيلي بعمليات تستهدف بالتحديد مدينة نابلس التي قتل فيها عدد من المسلحين المطلوبين للأمن الإسرائيلي في عمليات اقتحام سابقة.

القناة 13 الإسرائيلية: انتهاء العملية العسكرية واسعة النطاق ضد عرين الأسود في نابلس

أبو ردينة: العدوان على نابلس «جريمة حرب».. ونحمل حكومة الاحتلال تداعياته

الجيش الإسرائيلي نابلس عملية شهداء مصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

قبل العلاقة الحميمة.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة|تعرف عليها

بعد قرار إنشاء مؤشر الجنيه.. الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره الآن

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

ترشيحاتنا

أمطار رعدية وتقلبات..الأرصاد الجوية تحذر من طقس تلك الساعات

ذروتها بهذا الموعد.. البحوث الفلكية تحذر المواطنين من كسوف الشمس اليوم

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات | صور

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

وفاة المحامي الكبير فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

تفاصيل اغتيال الجيش الإسرائيلي والشاباك قائد عرين الأسود بنابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

المتعافون من كورونا أكثر عرضة للموت بجلطة مفاجئة| دراسة صادمة

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ