عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات | صور

الزمالك في مطار القاهرة
الزمالك في مطار القاهرة

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات لمواجهة النادي الأهلي بمباراة كأس السوبر المقرر إقامتها بمعلب هزاع بن زايد .

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الزمالك من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى دولة الإمارات، وسط إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، فقرة خططية وفنية خاصة خلال التدريبات التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص الجهاز الفني للفريق على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب، بجانب أمور أخرى استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة.

الزمالك في مطار القاهرة
الزمالك في مطار القاهرة
الزمالك في مطار القاهرة
الزمالك في مطار القاهرة

 

 

الزمالك مطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

قبل العلاقة الحميمة.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة|تعرف عليها

بعد قرار إنشاء مؤشر الجنيه.. الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره الآن

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

ترشيحاتنا

أمطار رعدية وتقلبات..الأرصاد الجوية تحذر من طقس تلك الساعات

ذروتها بهذا الموعد.. البحوث الفلكية تحذر المواطنين من كسوف الشمس اليوم

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات | صور

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

وفاة المحامي الكبير فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

تفاصيل اغتيال الجيش الإسرائيلي والشاباك قائد عرين الأسود بنابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

المتعافون من كورونا أكثر عرضة للموت بجلطة مفاجئة| دراسة صادمة

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ