بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات | صور

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات لمواجهة النادي الأهلي بمباراة كأس السوبر المقرر إقامتها بمعلب هزاع بن زايد .

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الزمالك من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى دولة الإمارات، وسط إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، فقرة خططية وفنية خاصة خلال التدريبات التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص الجهاز الفني للفريق على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب، بجانب أمور أخرى استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة.

الزمالك في مطار القاهرة

الزمالك في مطار القاهرة

الزمالك في مطار القاهرة