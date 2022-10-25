أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 25-10-2022

استقرت أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 25أكتوبر 2022، على مستوى الجمهورية، حيث يهتم المطورون العقاريون بمتابعة أسعار مواد البناء يومياً لما تشهده فى تذبذب فى الأسعار على مدار الأيام السابقة.

أسعار مواد البناء والحديد والأسمنت اليوم



ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد والأسمنت، خاصة المقدمين على البناء أو تجديد وحداتهم السكنية، للوقوف علي أرخص أسعار الحديد والأسمنت .

أسعار الحديد اليوم



سجل سعر طن الجيوشي للصلب 17.300 جنيه

سجل طن حديد بشاي 17.900 جنيه

سجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيها

سجل السويس للصلب 17.850 جنيها.

وسجل سعر حديد المراكبي لـ 17.550 جنيها.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 17.450 جنيها.

سجل سعر طن حديد عز 18275 جنيها.

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم



اسمنت المسلة 1390 حنيها للطن

أسمنت السويدي 1500 جنيه للطن

اسمنت المسلح 1455 جنيهًا للطن.

أسمنت أسوان 1420 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 1430 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن

أسمنت المعلم 1430 جنيهًا للطن

اسمنت وادى النيل 1400 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص 1440 جنيهًا للطن

اسمنت السهم 1410 جنيها للطن.

أسمنت النصر 1430 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا للطن