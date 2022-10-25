القصاص غايتنا .. أول تعليق من أسرة نيرة أشرف بعد وفاة فريد الديب

خيمت حالة من الصدمة المختلطه بين صفوف أفراد أسرة الطالبة نيرة اشرف عبد القادر ضحية حادث المنصورة عقب وفاة المحامي فريد الديب المفوض بتقديم مذكرة النقض للدفاع عن الشاب محمد عادل المتهم بقتل فتاة جامعة المنصورة.



من جانبه قال الحاج اشرف عبد القادر والد ضحية حادث المنصورة:"الحمد لله كلنا في الأسرة مؤمنين بالقضاء الله وربنا يرحم جميع الٱموات ويحسن ختامنا جميعا" .



واضاف "عبد القادر " بقوله "القصاص العادل تحقق قانونيا بإعدام المتهم وإحالة أوراقه للمفتي ومحامي الأسرة يباشر نتائج محكمة النقض المنتظرة في أواخر شهر يناير القادم غالبا " .



كما طالب والد الفتاة الضحية ابنة المحلة بقوله "ربنا يرحم بنتي الغالية ويقدرني علي دعم وسند شقيقاتها وحسبنا الله ونعم الوكيل " .

محكمة النقض حددت جلسة 26 يناير المقبل كأولي جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف علي حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة جنايات المنصورة، في القضية التي أحدثت ضجة كبيرة بعدما قام محمد عادل بنحر زميلته أمام باب جامعة المنصورة في شهر يونيو الماضي، وصدر فيها الحكم في يوليو الماضي يإعدام محمد عادل شنقًا.