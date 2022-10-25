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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن دعمها القوي لأجندة الإصلاحات في كازاخستان

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم الولايات المتحدة بقوة أجندة الإصلاح في كازاخستان، وتشجع تنفيذها الكامل من خلال إجراءات ملموسة وشفافة.

عيد كازاخستان الوطني


وقال بلينكن، في بيان، نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني؛ بمناسبة عيد كازاخستان الوطني، إن واشنطن تقدر دور كازاخستان النشط الذي تلعبه في تعزيز الأهداف المشتركة في المنطقة، وذلك باعتبارها شريكا اقتصاديا وتجاريا قيما في قلب آسيا الوسطى.


وأضاف أن يوم الجمهورية يحيي ذكرى إعلان استقلال كازاخستان، قائلا إنه منذ ذلك الاستقلال، كانت كازاخستان نصيرا لعدم الانتشار ونزع السلاح والحوار العالمي، ودفعت الجهود في مجال السلم والأمن الدوليين.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال كازاخستان، مضيفا: "نحن فخورون بصداقتنا المستمرة منذ 31 عامًا مع شعب كازاخستان".


وتابع: "معًا، سنواصل تعزيز أولوياتنا المشتركة المتمثلة في السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة وخارجها".


وجدد التزام الولايات المتحدة بسيادة كازاخستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية، معربا عن تطلعه إلى المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في السنوات القادمة.


واختتم البيان بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني لشعب كازاخستان في يومه الجمهوري الذي تم تحديده مؤخرًا في 25 أكتوبر".


جدير بالذكر أن كازاخستان لم تحتفل بهذا العيد منذ 13 عاما، حيث كانت تحتفل بيوم الجمهورية من عام 1995 إلى عام 2009، وبعد ذلك تم إلغاء الاحتفال وأصبح يوم عمل عاديا، غير أن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف اتخذ قرارا هذا العام باستئناف الاحتفال بهذه المناسبة.
 

 

بلينكن الولايات المتحدة كازاخستان عيد كازاخستان الوطني

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