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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الأمطار.. القاهرة والجيزة والقليوبية يكشفون حقيقة تعطيل الدراسة غدا

الدراسة
الدراسة

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور في المحافظات عن حقيقة تعطيل الدراسة غدا  بسبب موجة الأمطار والطقس السيئ التي تتعرض لها محافظات الشمال والقاهرة الكبرى ونستعرض في التقرير التالي حقيقة تعطيل الدراسة في بعض المحافظات :

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، حقيقة تعطيل الدراسة  غداً الأربعاء، بمدارس الجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيء بالمحافظة.

 


 

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في محافظة القاهرة بسبب الأمطار الغزيرة

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حقيقة إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدًا بمدارس القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية.



 

بسبب سوء الأحوال الجوية.. قرار جديد بشأن الدراسة في القليوبية 

أعلنت محافظة القليوبية انتظام الدراسة غدا الأربعاء بجميع مدارس المحافظة.

وقالت المحافظة فى منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الدراسة منتظمة غدا دون أى تعليق للدراسة.


 

تعطيل الدراسة محافظة الجيزة القليوبية محافظة القاهرة التربية والتعليم الاحوال الجوية أمطار الغزيرة

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