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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل عبد الرحمن يكشف سر تراجع الأهلي بنهاية الموسم الماضي

صدى البلد

يرى عادل عبد الرحمن نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق كرة  القدم بنادي الزمالك، هو مكسب لنادي الزمالك والكرة المصرية.


وتابع عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،متشوق لرؤية مباراة السوبر المصري، والمباراة ستكون إعلان وتسويق للكرة المصرية، وأتمنى أن يظره اللاعبين بشكل جيد جدًا

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وأضاف نجم الأهلي الأسبق، في الفترة الحالية الزمالك يقدم مستويات فنية كبيرة، وفيريرا مكسب كبير للكرة المصرية ولنادي الزمالك، لأنه يهتم بالتفاصيل الصغيرة هي التي تكسب الزمالك، الزمالك ليس في أحسن أحواله كأفراد لكنه في أفضل حالاته كتنظيم، مع الاعتراف بوجود لاعبين أو ثلاثة سوبر بينهم أحمد سيد زيزو

عدد مباريات الأهلي

وأكمل ، الأهلي لعب 34 مباراة أكثر من الزمالك في آخر سنتين تلاتة، وقرار جيد جدًا إراحة الفريق الأحمر في آخر مباراة قبل السوبر، منها في بطولة إفريقيا، وأعتقد ان هذا الأمر كان ضمن أبرز الأسباب لتراجع الأداء مؤخرًا.

وأتم، الزمالك يعرف كيف يفوز وهذا أهم ما يميزه مع فيريرا.. والمباراة ستكون صعبة جدًا على الفريقين.

الأهلى فيريرا الزمالك الكرة المصرية عادل عبد الرحمن

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