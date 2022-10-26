الصبح في مطر خلى بالك وانت نازل الشغل| الأرصاد تحذر سكان القاهرة

رد محمود شاهين مدير التنبؤات بـ هيئة الأرصاد الجوية، على سؤال هل هناك علاقة بين الأمطار التى تعرضت لها البلاد و الكسوف الذى حدث".

وقال مدير التنبؤات بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذت علم وهذا علم آخر، فلا يوجد أى علاقة من الكسوف، وكثرة الأمطار فى يوم واحد.

ولفت إلى أن البلاد فى فصل الخريف، وأن الأمطار فى هذه الفترة تكون شديدة، وأن الهيئة العامة لـ الأرصاد وجهت أكثر من تحذير.

ذروة الأمطار كانت يوم الثلاثاء

وأشار إلى أن ذروة الأمطار كانت يوم أمس الثلاثاء، ولكن من بعد ظهر غدًا ستستقر الأوضاع، ولكن هناك أمطار فى الصباح قد تشبه ما حدث الثلاثاء.

وأكد أن الامطار على القاهرة ستكون رعدية، و ستكون متقطعة، فى الصباح، ولذلك على المواطنين توخى الحذر وارتداء الملابس الشتوية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..

بينما يسود طفس لطيف في أول الليل مائل لبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 26 18

6 أكتوبر 27 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 25 19

دمياط 25 21

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 27 18

السويس 27 19

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 27 20

طنطا 26 18

شلاتين 31 23

الإسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 26 18

وادي النطرون 27 19

مطروح 25 19

السلوم 28 17

سيوة 27 15

العريش 25 20

رفح 24 19

الطور 29 22

كاترين 21 13

رأس سدر 29 20

نخل 25 17

طابا 29 21

نويبع 30 22

حلايب 28 24

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 31 22

الفيوم 28 18

بني سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 28 16

سوهاج 29 18

قنا 30 19

الأقصر 30 18

أسوان 31 20

الوادي الجديد 29 18

أبوسمبل 30 18

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 30 23



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 37 26

المدينة 37 23

الرياض 33 18

المنامة 32 26

أبوظبي 33 24

الدوحة 32 24

الكويت 36 20

دمشق 25 12

بيروت 27 20

عمان 24 13

القدس 24 14

غزة 26 18

بغداد 32 17

مسقط 32 24

صنعاء 28 6

الخرطوم 36 22

طرابلس 28 18

تونس 30 17

الجزائر 28 18

الرباط 31 16

نواكشوط 35 22



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 21 5

اسطنبول 22 15

إسلام آباد 33 15

نيودلهي 33 18

جاكرتا 33 24

بكين 16 10

كوالالمبور 31 24

طوكيو 18 10

أثينا 25 16

روما 26 13

باريس 22 14

مدريد 24 13

برلين 17 10

لندن 19 15

مونتريال 20 10

موسكو 06 3

نيويورك 21 14

واشنطن 23 13