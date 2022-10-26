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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصل لـ الدائرى .. لماذا تم غلق الطريق السياحى؟

غلق الطريق السياحى
غلق الطريق السياحى

أجرت الإدارة العامة للمرور عملية غلق للطريق السياحى وذلك من بداية الطريق وحتى تقاطعه مع الطريق الدائرى أعلى المنصورية؛ لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية بالطريق. لإجراء أعمال تطوير وإصلاحات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، لحين الانتهاء من تلك الإصلاحات، ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية:


- غلق جزئي للطريق بواقع 3 حارات بالتناوب.
- الاصلاحات تصل للطريق الدائرى أعلى المنصورية.
- الإصلاحات تستغرق أسبوعا وسط تواجد الخدمات المرورية.
- رفع كفاءة الطبقة الخرسانية حتى حتى محور المنيب فى الاتجاهين.
- الأعمال مستمرة حتـى الساعة 11 يوم 31 أكتوبر المقبل.
- وضع كشافات - طواحين ضوئية - حواجز الفسفورية - علامات تحذيرية لسلامة المواطنين.

غلق الطريق السياحى الطريق السياحى أعمال تطوير وإصلاحات أعمال تطوير ادارة المرور

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