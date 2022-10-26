صاحب مصنع دخان يكون ثروة 5 ملايين جنيه بطرق غير مشروعة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب مصنع دخان "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الغش التجارى من خلال إستغلال موقعه الوظيفى حيث يقوم بإستخدام مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج معسل غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق ، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بــ( 5 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.