عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحب مصنع دخان يكون ثروة 5 ملايين جنيه بطرق غير مشروعة

اموال
اموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب مصنع دخان "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الغش التجارى من خلال إستغلال موقعه الوظيفى حيث يقوم بإستخدام مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج معسل غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق ، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بــ( 5 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وزارة الداخلية مجهول المصدر الوحدات السكنية الأموال العامة مصنع جرائم الأموال العامة 5 ملايين جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

اتحذف أخيرًا.. تفاصيل إلصاق لفظ مسيء لاسم السيدة عائشة وإزالته من مؤشرات البحث

ترشيحاتنا

قبل ساعات من التصويت على حكومته.. بيان عاجل من رئيس الوزراء العراقي المكلف

ديربي العرب.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

عمال 52 دولة أفريقية يشكرون الرئيس السيسي على رعايته مؤتمر الوحدة النقابية

أبوالغيط عن العلاقات المصرية الإماراتية: دولتان جمعتهما روابط شديدة التميز لخمسة عقود متواصلة

نوع شائع من الألعاب يسبب مخاطر كارثية على الأطفال.. احذروها

ساعة و17 دقيقة.. الرئيس السيسي يفتح قلبه ويصارح المصريين بالأزمات ويقترح الحلول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها .. شاهد إطلالة جيلان علاء في أول ظهور لها

قصير ومكشوف.. سعر صادم لفستان أنغام| شاهد

اتحذف أخيرًا.. تفاصيل إلصاق لفظ مسيء لاسم السيدة عائشة وإزالته من مؤشرات البحث

ثعبان يبتلع امرأة إندونيسية.. والجيران يخرجونها من بطنه بعد قتله|شاهد

فيديو

تراجع الدولار وسعر جرام الذهب يبدأ من 752 جنيها.. فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ