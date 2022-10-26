تبدأ من 90 ألف جنيه إسترليني.. لوتس تكشف عن الجيل التالي من Eletre  الكهربائية

أعلنت شركة "لوتس" الإنجليزية الأصل أنها سوف تطلق سيارتها Eletre الكهربائية الجديدة التي تنتمي لفئة الـ SUV العام المقبل وهي تعد أول EV للعلامة التجارية وتأتي مع اختيارين في مجموعة نقل الحركة وسعرها يبدأ من 89،500 جنيه إسترليني.

كشفت شركة لوتس ، المملوكة الآن لعملاق السيارات الصيني جيلي geely، عن سيارة "لوتس إليتري" الرياضية متعددة الاستخدامات في مارس وتخطط لبناء أربع طرازات كهربائية جديدة، منها واحدة صالون رياضية للأداء العالي بحلول عام 2025. ومن المقرر أن تدخل لوتس Eletre مرحلة الإنتاج الجماهيري في نهاية عام 2022 في المنشأة عالية التقنية في ووهان، الصين.

سيتم طرح Eletre بثلاث نكهات مختلفة، أو 3 مستويات تجهيز، وهي Eletre و Eletre S و Eletre R. ستكون Eletre هي نقطة البداية والتقليم الأساسي في الطراز بينما تمثل Eletre S المستوى المتوسط ​​وستحصل كلا الفئتين على بطارية بقوة 450 كيلو واط ، مع مجموعة نقل الحركة ذات الدفع الخلفي ، وتقدم نطاق تشغيلي يصل إلى 373 ميل في الشحنة.

ستحصل Eletre R التي تتصدر النطاق على محرك كهربائي مزدوج أكبر بقوة 675 كيلو وات ونظام دفع كلي للعجلات، تقول لوتس إن فئة Eletre R الرائدة توفر عزم دوران يبلغ 727 رطلاً مما يساعد على تسارع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية من نقطة السكون إلى 62 ميلاً في الساعة في غضون 2.95 ثانية فقط.

سيتم بناء جميع الإصدارات المختلفة من إليتري على منصة جديدة تسمى الهندسة الكهربائية المتميزة (EPA) ، والتي طورتها شركة لوتس، تدعي العلامة التجارية البريطانية أن منصة "لوح التزلج" ستسهل من عملية التوجيه اثناء القيادة وسيشعر العميل بالفرق في الأداء والتشغيل.

ستعمل البطارية التي تبلغ قوتها 112 كيلو وات في الساعة على تشغيل جميع فئات لوتس إليتري التي يمكن شحنها من 10 إلى 80٪ في غضون 20 دقيقة فقط باستخدام شاحن سريع، وتبدأ الأسعار من 89،500 جنيه إسترليني ، فيما تحصل Eletre القياسية على خمسة أنماط للقيادة ، ونظام تعليق هوائي نشط ، وتوجيه عزم الدوران ، ومصابيح أمامية LED ، وشبكة أمامية نشطة ، وعجلات مقاس 22 بوصة.

سيبدأ سعر لوتس Eletre S متوسط ​​المستوى من 104،500 جنيه إسترليني ويحصل على عدد من الميزات الإضافية بما في ذلك زجاج معتم لمزيد من الخصوصية داخل السيارة، وسبويلر خلفي النشط ، والإضاءة الداخلية المحيطة، والعتبات المضيئة، ونظام KEF الصوتي للأبواب، بينما يبدأ سعر فئة إليتري R الرائد من 120 ألف جنيه إسترليني، ويحصل على حزمة Lotus Dynamic Handling Pack وحزمة من ألياف الكربون وعجلات سوداء لامعة بشكل قياسي.