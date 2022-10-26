هاشتاج «100 مليون معاك يا سيسي» يتصدَّر التريند.. ومغردون: رئيس بدرجة إنسان

تصدَّر هاشتاج "100 مليون معاك يا سيسي"، قائمة "التريند" على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تعبيرًا عن تأييد المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد الإنجازات التي حققها على أرض الواقع الفترة الماضية.

وعبر المصريون عن حبهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي بعشرات التغريدات التي جاءت بعضها كالآتي :

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، والتي استمرت قرابة ساعة و17 دقيقة، وتحدّث خلالها عما جرى في البلاد خلال الفترة السابقة وعن الوضع الحالي لها وعن عدد من الأمور والإنجازات التي حدثت في عدد من قطاعات الدولة.

وتحدّث السيسي عن المشكلات التي تواجه قطاع التعليم مع الزيادة السكانية، حيث تحتاج مصر سنويًا إلى 60 ألف فصل جديد، بالإضافة للمشكلات الموجودة بالفعل، حيث تحتاج موازنة التعليم لقرابة 250 مليار جنيه.

واقترح الرئيس السيسي على الشباب أن يذهبوا للمدارس لتقديم الشكر للمدرسين في لفتة إنسانية راقية تقدِّر العلم والمعلم وتحفظ قيمته وإنسانيته وعلو شأنه في المجتمع أتمنى الشباب يدخلوا المدارس يشكروا المدرسين على دورهم في لافتة إنسانية.

وأيضا في ختام، فاعليات "المؤتمر الاقتصادي -مصر 2022"، الذي نظمته الحكومة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء من داخل مصر وخارجها، وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.