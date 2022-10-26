موجز السوشيال ميديا .... أرملة وائل الإبراشي تحتفل بعيد ميلاده...وفاة والد الإعلامية إيمان عز الدين..هاشتاج «100 مليون معاك يا سيسي» يتصدر التريند

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

هاشتاج «100 مليون معاك يا سيسي» يتصدَّر التريند.. ومغردون: رئيس بدرجة إنسان

تصدَّر هاشتاج "100 مليون معاك يا سيسي"، قائمة "التريند" على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تعبيرًا عن تأييد المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد الإنجازات التي حققها على أرض الواقع الفترة الماضية.

وعبر المصريون عن حبهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي بعشرات التغريدات.

أنت معانا مامشيتش.. أرملة وائل الإبراشي تحتفل بعيد ميلاده

احتفلت أرملة وائل الابراشي بعيد ميلاده بكلمات مؤثرة ،و نشرت صورة له عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك .

وفاة والد الإعلامية ايمان عز الدين

أعلنت الإعلامية ايمان عز الدين، منذ قليل، وفاة والدها،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالبة من جمهورها الدعاء له بالرحمة.

دائما تجعلني فخورة.. شام الذهبي توجه رسالة رومانسية لزوجها

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورًا جديدة برفقة زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

و ظهرت شام الذهبي بأطلالة رومانسية برفقة زوجها و علقت قائلة : حبي ، دائما تجعلني فخورة.