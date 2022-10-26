مرسيدس تسجل إجمالي أرباح أكثر من 2 مليار يورو خلال ثلاثة أشهر فقط

سجلت شركة مرسيدس-بنز الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، أكثر من ملياري يورو (1.7 مليار جنيه إسترليني) إجمالي أرباح الربع الثالث من عام 2022 ، حيث تضاعف عائدها على المبيعات (RoS) تقريبًا بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

بلغت نسبة العائد على الأصول المعدلة لمرسيدس بنز 14.5٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، وهو تحسن كبير مقارنة بنسبة 8.8٪ المسجلة في الربع الثالث من عام 2021. وتتوقع مرسيدس أن يظل هذا ثابتًا بين 13٪ و 15٪ خلال الربع الرابع من 2022، على الرغم من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

تعود أسباب تحقيق هذه النتائج الإيجابية جزئيًا إلى مزيج قوي من الطرازات المباعة ، فضلاً عن تحسين صافي التسعير، حيث باعت العلامة التجارية الألمانية حوالي 530 ألف وحدة خلال الربع الثالث من عام 2022 ، بتحسن تصل نسبته 38٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

انقسمت المبيعات هذا إلى 79 ألف وحدة فاخرة راقية مثل مرسيدس بنز EQS ؛ و 293000 وحدة فاخرة من المستويات الأقل في الفخامة مثل مرسيدس بنز الفئة E ؛ و 158000 سيارة "دخول" ، مثل مرسيدس بنز الفئة A و سيارات سمارت.

أدى قسم الأداء Mercedes-AMG بشكل أساسي إلى تحسن ملحوظ في إجمالي أرقام مبيعات الربع الثالث من 2022 ، حيث صعدت المبيعات من 31 ألف وحدة في الربع الثالث من عام 2021 إلى 36 ألف وحدة في نفس الفترة من هذا العام، حيث لعب إطلاق مرسيدس EQS السيدان و EQS الـ SUV أيضًا دورًا صغيرًا في هذا النمو.

تجدر الإشارة إلى أن مرسيدس بنز تضاعفت تقريبًا مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الثالث من 2022 بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021 ، لتقفز المبيعات من 19 ألف سيارة إلى 37 ألف سيارة، كما كان ربعًا قويًا جدا بالنسبة لقطاع السيارات الـ Van ، التي تستخدم في الأعمال التجارية والنقل، حيث زادت مبيعاتها بنسبة 18٪ لتصل إلى 104000 وحدة، وحققت 258 مليون يورو (223 مليون جنيه إسترليني) من إجمالي الأرباح.