عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تسجل إجمالي أرباح أكثر من 2 مليار يورو خلال ثلاثة أشهر فقط

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

سجلت شركة  مرسيدس-بنز  الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، أكثر من ملياري يورو (1.7 مليار جنيه إسترليني) إجمالي أرباح  الربع الثالث من عام 2022 ، حيث تضاعف عائدها على المبيعات (RoS) تقريبًا بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

بلغت نسبة العائد على الأصول المعدلة  لمرسيدس بنز  14.5٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، وهو تحسن كبير مقارنة بنسبة 8.8٪ المسجلة في الربع الثالث من عام 2021. وتتوقع مرسيدس أن يظل هذا ثابتًا بين 13٪ و 15٪ خلال الربع الرابع من 2022، على الرغم من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

تعود أسباب تحقيق هذه النتائج الإيجابية جزئيًا إلى مزيج قوي من الطرازات المباعة ، فضلاً عن تحسين صافي التسعير، حيث باعت العلامة التجارية الألمانية حوالي 530 ألف وحدة خلال الربع الثالث من عام 2022 ، بتحسن تصل نسبته 38٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

انقسمت المبيعات هذا إلى 79 ألف وحدة فاخرة راقية مثل  مرسيدس بنز  EQS ؛ و  293000 وحدة فاخرة من المستويات الأقل في الفخامة مثل مرسيدس بنز الفئة E ؛ و 158000 سيارة "دخول" ، مثل مرسيدس بنز الفئة A و سيارات سمارت.

مرسيدس تكشف عن خطتها لـ سلسلة EQ بعد انتهاء محركات البنزين

مرسيدس AMG تكشف عن F1 Edition من طراز C63 S E Performance الهايبرد

أدى قسم الأداء Mercedes-AMG بشكل أساسي إلى تحسن ملحوظ في إجمالي أرقام مبيعات الربع الثالث من 2022 ، حيث صعدت المبيعات من 31 ألف وحدة في الربع الثالث من عام 2021 إلى 36 ألف وحدة في نفس الفترة من هذا العام، حيث لعب إطلاق مرسيدس EQS السيدان و EQS الـ SUV أيضًا دورًا صغيرًا في هذا النمو.

تجدر الإشارة إلى أن مرسيدس بنز تضاعفت تقريبًا مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الثالث من 2022 بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021 ، لتقفز المبيعات من  19 ألف سيارة إلى 37 ألف سيارة، كما كان ربعًا قويًا جدا بالنسبة لقطاع السيارات الـ  Van ، التي تستخدم في الأعمال التجارية والنقل، حيث زادت مبيعاتها بنسبة 18٪ لتصل إلى 104000 وحدة، وحققت 258 مليون يورو (223 مليون جنيه إسترليني) من إجمالي الأرباح.

مرسيدس مرسيدس-بنز مرسيدس بنز مرسيدس بنز الفئة E مرسيدس بنز الفئة A مرسيدس بنز EQS mercedes Mercedes-AMG مرسيدس EQS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

موضوعات متعلقة

تبدأ من 90 ألف جنيه إسترليني.. لوتس تكشف عن الجيل التالي من Eletre  الكهربائية

فورد توقف إنتاج "فيستا" نهائيا منتصف 2023.. لهذا السبب

فولكس فاجن تحول سلسلة R للأداء العالي كهربائية بالكامل 2030

تبدأ من 50 ألف دولار.. كيا EV9 العائلية تنافس تسلا X

شبه ماكينة الـ ATM.. هوندا تبدأ محطات استبدال البطاريات في اليابان

مرسيدس تكشف عن خطتها لـ سلسلة EQ بعد انتهاء محركات البنزين

أضخم شاشة معلومات ترفيهية على الإطلاق.. هوندا تعلن عن أكورد 2023

سوزوكي تطرح S-Cross في نسخة Full Hybrid بقوة 113 حصان

ترشيحاتنا

الحكومة: مصر الدولة الوحيدة في العالم تقر حزمة اجتماعية جديدة كل 3 أشهر

بعد انتقاد تل أبيب.. معلومات استخباراتية تقرب زيلينسكي بإسرائيل

لم يحضر أحد .. مفاجأة في عزاء والد عبدالله السعيد بالإسماعيلية |شاهد

التأمينات الاجتماعية: 10 ملايين أسرة تستفيد من الـ300 جنيه زيادة بالمعاش

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

خالد الجندي: الثورات ضيعت 400 مليار جنيه من البلد وأمامنا فترة لتعويضهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. مي عمر تشارك متابعيها أحدث صورها| شاهد

كورونا والعقل .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كوفيد 19 والنساء

بعد صورة آمال ماهر.. شاهد نجمات داخل الجيم | من الأجمل؟

بعد تصدرها الترند.. أبرز 5 صور لـ محمد رمضان وزوجته

فيديو

إنشاء وتطوير وتصنيف متقدم.. كيف نهض الرئيس السيسي بالتعليم الجامعي |فيديوجراف

منيرة تكلا.. تفاصيل حريق مدرسة ابتدائية في نجع حمادي/ فيديو جراف

نحتاج الى خطاب مجتمعى.. سهير جودة: الأم تربى الرجل على أنه طاووس

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ