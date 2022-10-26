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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصبحت مزحة.. أوكرانيا تعلق على مزاعم روسيا بشأن تصنيع "قنبلة قذرة"

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال الجنرال كيريلو بودانوف، رئيس استخبارات الدفاع الأوكرانية، إن أوكرانيا لا تصنع ما يسمى بالقنبلة القذرة كما زعمت روسيا.

وحسب “شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بودانوف: “هذا سؤال أصبح نوعًا من المزحة. وجوابي مباشر: نحن لا نعمل على تطوير قنبلة قذرة”. 

والقنبلة القذرة هي سلاح يجمع بين المتفجرات التقليدية مثل الديناميت والمواد المشعة مثل اليورانيوم.

ودعت أوكرانيا مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت التي تزعم روسيا أن القنابل يجري تطويرها فيها.

وقال بودانوف: “نحن ندعم تماما زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن ننتظر منهم زيارة جميع المنشآت النووية، مضيفًا أنه “كلما وصلوا مبكرًا، كلما تمكنت أوكرانيا بشكل أسرع من تبرئة مزاعم روسيا”.

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وفي وقت سابق من اليوم، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ادعاء موسكو بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام القنبلة في الاستفزازات.

ووصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، الخطاب النووي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “خطير”، مضيفًا أنه “متهور وغير مسؤول”.

وقال ستولتنبرج، إن “روسيا تزعم زوراً أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة إشعاعية قذرة على أراضيها”.

وأضاف: “حلفاء الناتو يرفضون الادعاء الكاذب. غالبًا ما تتهم روسيا الآخرين بما ينوون القيام به بأنفسهم”.

وقال ستولتنبرج إن “الناتو لا يرى أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا”، مضيفًا أنه تتم مراقبته عن كثب.

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