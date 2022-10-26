عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موانئ دبي: ميناء السخنة يمثل 30% من حجم عمليات الاستيراد في مصر

صدى البلد

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، إن «ميناء السخنة يتمتع بأهمية تاريخية حيث كان الميناء الوحيد بالإقليم قبل قناة السويس»، موضحًا: «أن تطوير الميناء بدأ بزيادة القدرة الاستيعابية والمساحة من 750 مترًا إلى 2250 مترًا، كما أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بعمليات التطوير بلغ 1.2 مليار دولار».
وأضاف بن سليم خلال مشاركته بجلسة بعنوان «ميناء السخنة.. من أهم الاستثمارات الاستراتيجية على البحر الأحمر»، ضمن احتفالية «مصر والإمارات.. قلب واحد»، والتي أقيمت بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية أن «مصر أصبحت من أفضل الدول الجاذبة للاستثمار بشكل عام، ونحن سعداء بتواجدنا بهذا الشكل القوي بها للمشاركة في تحولها إلى اقتصاد عملاق».
أكد بن سليم: «أن ميناء السخنة يمثل 30% من حجم عمليات الاستيراد في مصر وهي نسبة مرتفعة»، مضيفًا: «نعمل على ربط الميناء ببقية موانئ إفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمجالات التجارة البينية في القارة السمراء حيث لا تتعدى نسبة التجارة بين الدول الإفريقية نحو 3% فقط وهي نسبة منخفضة للغاية»، موضحاً: «أن الأسطول الساحلي للشركة لديه نحو 800 باخرة تعمل على تسويق المنتجات المصرية وعلى سبيل المثال تم نقل البرتقال المصري إلى تنزانيا ورواندا ودول غرب افريقيا».
وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية: «أن موانئ دبي تستقبل نحو 75 مليون حاوية سنويًا في وحداتها على مستوى العالم، بقيمة بضائع تبلغ 3.6 تريليون دولار، وأن خبرات المجموعة التي اكتسبتها عبر عملها لمدد طويلة انعكس على تطوير عملية النقل والشحن والتفريغ وتخفيض تكلفتها مما انعكس على تخفيض التكلفة الإجمالية للسلع والبضائع المنقولة»، موضحاً أن «مصر لديها فرص متعددة لجذب طلبات استيراد من سلع كثيرة مع ظهور أهمية تنويع مصادر الاستيراد للدول حول العالم بعد الأزمات الحالية في الطاقة وسلاسل الإمداد».
وأضاف بن سليم: «مصر توفر مناخ جيد لكافة الصناعات حاليًا مما سيجذب لها حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشر في الفترة المقبلة، وأن ميناء جبل علي يستحوذ على 38% من الناتج القومي بدبي ويوفر 500 ألف وظيفة، مما يعكس دور قطاع النقل البحري في الاقتصاد الوطني الإماراتي
 

البحر الأحمر استثمار قناة السويس القارة السمراء الفترة المقبلة العلاقات استثمارات قطاع النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

ترشيحاتنا

رماني بعد 27 سنة .. فايزة : جوزي طردني ومرتبه 40 ألف جنيه

هجمات كبيرة.. قراصنة روس يستهدفون الكنيست الإسرائيلي

وصفة اليابان .. كيف تفلت من ضربات الدولار بحيلة بسيطة؟

قالولي روح موت.. حكايات وراء تفكير جورج وسوف اعتزال الغناء

الشعب رفض المخططات الإرهابية.. أحمد موسى: رغبة الإخوان هي تدمير الوطن.. فيديو

تسجيل صوتي خطير | أحمد موسى يفضح إرهابيا هاربا في أمريكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفيديو جديد|شاهد

بلوك مختلف.. ميريهان حسين تستعرض جمالها | شاهد

باستعراض ماركتها.. مي عمر تثير الجدل بظهورها | شاهد

عقلهم مش زي الأول .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا والنساء

فيديو

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

إنشاء وتطوير وتصنيف متقدم.. كيف نهض الرئيس السيسي بالتعليم الجامعي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

اﻟﻤﺰﻳﺪ