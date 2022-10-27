تويوتا تكشف عن طرازها الجديد إنوفا استعدادا لطرحة في الأسواق ..صور

أعلنت شركة تويوتا إندونيسيا عن الجيل الجديد من طرازها إنوفا، والمقرر له أن ينطلق في نوفمبر المقبل، هذه السيارة تختلف عن سابقتها، حيث أنها ستعتمد علي منصة TNGA بدلا من منصة "الهيكل على الإطار" والتي كانت قد حصلت عليها من هايلكس البيك أب .

تويوتا إنوفا الجيل الثالث

تأتي سيارة إنوفا بشبك سداسي جديد ومصابيح أمامية أكثر حدة، ومآخذ هواء ممتص للصدمات أطول، ولوح حماية سفلي، ورفارف أمامية منحوتة أكثر من ذي قبل، وتبدو إنوفا الجديدة أكثر شراسة بفضل مظهرها الأقرب لسيارات الـ SUV .

ستعمل سيارة إنوفا الجديدة بـ منصة TNGA-C التي تدعم مجموعة من طرازات تويوتا بما في ذلك إصدار كورولا، وسيتم أضافة طول إلي المنصة للتوافق مع الميني فان ذات الثلاثة صفوف من المقاعد، من المتوقع أن يصل طولها إلي 4.7 متر.

تويوتا إنوفا الجيل السابق

يضيف الهيكل الجديد لسيارة إنوفا مزايا عده منها تحسين ديناميكيات القيادة، وتقنيات السلامة الحديثة، ومساحة إضافية داخل المقصورة، لم تكشف تويوتا عن قدرة المحركات حتي الأن، ومن الممكن أن تتوافر بمحركات بنزين وهجينة جديدة مع التخلي عن محرك الديزل.

تويوتا إنوفا الجيل السابق

والجدير بالذكر أن الجيل الجديد سيحصل على اسم تويوتا إنوفا زينكس في إندونيسيا واسم إنوفا هايكروس في الهند، وحتي الأن لا يوجد معلومات عن طرحة في الأسواق الأخرى .