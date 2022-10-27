عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن طرازها الجديد إنوفا استعدادا لطرحة في الأسواق ..صور

تويوتا إنوفا زينكس
تويوتا إنوفا زينكس

أعلنت شركة تويوتا إندونيسيا عن الجيل الجديد من طرازها إنوفا، والمقرر له أن ينطلق في نوفمبر المقبل، هذه السيارة تختلف عن سابقتها، حيث أنها ستعتمد علي منصة TNGA  بدلا من منصة "الهيكل على الإطار" والتي كانت قد حصلت عليها من هايلكس البيك أب .

تويوتا إنوفا الجيل الثالث 

تأتي سيارة إنوفا  بشبك سداسي جديد ومصابيح أمامية أكثر حدة، ومآخذ هواء ممتص للصدمات أطول، ولوح حماية سفلي، ورفارف أمامية منحوتة أكثر من ذي قبل، وتبدو إنوفا الجديدة أكثر شراسة بفضل مظهرها الأقرب لسيارات الـ SUV .

على خطى تويوتا ونيسان.. مرسيدس تبيع أصولها في روسيا| تفاصيل

الشحنة الواحدة تكفي 600 كيلومتر.. تويوتا تكشف النقاب عن bZ3 السيدان الكهربائية

ستعمل سيارة إنوفا  الجديدة بـ منصة TNGA-C التي تدعم مجموعة من طرازات تويوتا بما في ذلك إصدار كورولا، وسيتم أضافة طول إلي المنصة للتوافق مع الميني فان ذات الثلاثة صفوف من المقاعد، من المتوقع أن يصل طولها إلي 4.7 متر.

تويوتا إنوفا الجيل السابق 

يضيف الهيكل الجديد لسيارة إنوفا مزايا عده منها تحسين ديناميكيات القيادة، وتقنيات السلامة الحديثة، ومساحة إضافية داخل المقصورة، لم تكشف تويوتا عن قدرة المحركات حتي الأن، ومن الممكن أن تتوافر بمحركات بنزين وهجينة جديدة مع التخلي عن محرك الديزل.

تويوتا إنوفا الجيل السابق 

والجدير بالذكر أن الجيل الجديد سيحصل على اسم تويوتا إنوفا زينكس في إندونيسيا واسم إنوفا هايكروس في الهند، وحتي الأن لا يوجد معلومات عن طرحة في الأسواق الأخرى .

انوفا تويوتا إندونيسيا شركة تويوتا هايلكس البيك اب هايلكس البيك أب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات| ثبات سعر كوبرا فورمينتور موديل 2022 في مصر

أرخص نيسان صني أوتوماتيك موديل 2002 ..صور

بورصة السيارات| زيادة أسعار كيا جراند سيراتو موديل 2022

ارجع بعربية منهم .. 5 سيارات موديل 2022 في الإمارات |صور

فورد تعلن رسميا سعر طرازها اسكيب موديل 2023 .. تفاصيل

بتحسينات جديدة .. مازدا تكشف عن طرازها MX5 موديل 2023 | صور

أثناء الاختبارات الشتوية.. صور مازيراتي جران كابريو موديل 2024

الصين في تطور متسارع لصناعة السيارات التجارية الكهربائية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أمريكا تحذر من هجوم إرهابي كبير في جنوب إفريقيا

التحولات الدفاعية.. ميدو يكشف نقطة ضعف الأهلي فى السوبر أمام الزمالك

تعرف على حكام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

جمال السادات لـ"ذا ناشونال": الإمارات تقف دائمًا جانب مصر في المواقف الصعبة

دعاء شهر ربيع الثاني مفاتيح الجنان .. 32 كلمة رددها الآن

مقطورة هشمت سيارات.. اللقطات الأولى لـ حادث كوبري ثروت في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجوع الشتاء .. طريقة عمل ميني بيتزا زى المحلات

طريقة عمل بديل الأرز البسمتي.. أرخص وأحلى

برج العذراء.. حظك اليوم| الخميس 27 أكتوبر 2022: احذر خسارة صغيرة تقترب

برج الحمل.. حظك اليوم|الخميس 27 أكتوبر 2022: يُنصح بالتحلي بالصبر

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ