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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن أسعار أيونك 6 الكهربائية الجديدة | صور

صدى البلد

كشفت هيونداي عن أسعار سيارة أيونيك 6 " Ioniq" الكهربائية الجديدة في أوروبا رسمياً وسيتم طرحها للبيع في في وقت لاحق من هذا العام، وستتوفر السيارة بتجهيزات 

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رائدة  وعناصر تصميم مخصصة وأصبحت أول سيارة تتميز بشعار الشركة الجديد.

 

Ioniq 6 First Edition

سيتم طرح طراز الإطلاق من هيونداي أيونيك 6 بسعر 54,995 جنيهًا إسترلينيًا عند طرحها للبيع في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام ، واكتسبت عناصر تصميم مخصصة وأصبحت أول سيارة تتميز بشعار الشركة الجديد.

 

تعتبر أيونك 6 العضو الثاني في عائلة أيونك الكهربائية بالكامل لشركة هيونداي، وسيتم طرح الإصدار الأول للبيع في 9 نوفمبر، وسيقتصر على 2500 سيارة، وسيُباع فقط في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وهولندا.

 

وسيتبعها نوعان من المواصفات الأخرى هما Premium و Ultimate ، وسيتم الكشف عن الأسعار والتفاصيل الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام.

Ioniq 6 First Edition

تم تجهيز كل سيارة من الإصدار الأول بحزمة سوداء تضيف عجلات 20 بوصة باللون الأسود غير اللامع وأغطية المرايا السوداء، ومصدات سوداء وقوالب جانبية سوداء.

 

في الداخل، تتميز Ioniq 6 First Edition بفرش أرضي حصري بتصميم الترتان ومقاعد أمامية وخلفية مدفأة وعجلة قيادة مدفأة ونظام صوت Bose الفاخر، كما يكتسب الطراز أيضًا شحن الهاتف اللاسلكي، وإمكانيات تحميل السيارة وشاشة عرض رأسية، بالإضافة إلى مضخة حرارية لتحسين كفاءة الطاقة.

Ioniq 6 First Edition

سيعتمد طراز ايونك 6 القياسي ببطارية 53 كيلو وات في الساعة، لكن طراز First Edition يتميز بحزمة أكبر تبلغ 77.4 كيلو وات في الساعة بمدى يصل إلى 320 ميلاً.

 

تأتي سيارة ايونك 6 إصدار First Edition بمحرك يولد قوة 320 حصانا بنظام دفع رباعي ، و 446 رطلاً قدمًا من عزم الدروان، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة في 5.1 ثانية.

Ioniq 6 First Edition

تبلغ سرعة الشحن القصوى 350 كيلو وات، ومن المحتمل أن تأخذ البطارية من 10 حتى 80٪ في 18 دقيقة، هذا هو أكثر من ضعف سرعة الطراز 3 ، والذي يمكن شحنه عند 150 كيلوواط عند استخدام شبكة Supercharger.

 

من المقرر أن يتم تسليم الإصدار الأول من Ioniq 6 بين مارس وأبريل 2023، وسيبدأ سعرها بـ 63,908 دولار أمريكي ما يعادل 54,995 جنيه استرليني.

اوروبا أيونيك 6 IONIQ الكهربائية Premium Ioniq 6 First Edition

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