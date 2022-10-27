لجوع الشتاء .. طريقة عمل ميني بيتزا زى المحلات

يزداد الشعور بالجوع مع برودة الطقس لذا يعد تعلم طريقة عمل ميني بيتزا فى المنزل حل جيد لهذه المسألة حيث تعد القطعة الواحدة وجبة متكاملة فى حد ذاتها يمكن تناولها دون أى تحضير.

نقدم لكم طريقة عمل ميني بيتزا بخطوات سهلة من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد .

مقادير ميني بيتزا

3 كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة كمون سليم

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن

رشة ملح

رشة سكر

للصوص:

ثوم

زيت

عصير طماطم

زعتر جاف

ملح

فلفل أسود



للوجه:

جبنة موتزاريلا

زيتون حلقات

تونة

فلفل ألوان

جبنة رومي

طريقة عمل ميني بيتزا



فى بولة مناسبة اخلطي المكونات الجافة معًا وضيفي الزيت وقلبي جيدا ثم ضعي الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام ثم غطي العجينة واتركيها حوالي ساعة فى مكان دافئ حتى تتخمر .

عجينة بيتزا

اشعلى الفرن على درجة حرارة 180 ثم رشى الدقيق على الرخامة ثم افرد العجينة بقوام متوسط السمك ثم قطعيها دوائر صغيرة وتوضع مكونات الوجه والصوص على الوجه وتدخل الفرن حتى النضج واستمتعى بـ ميني بيتزا مثل الموجودة فى المحلات تظل معك عدة أيام

طريقة عمل الصوص

سخني الزيت على النار ثم أضيفي جميع المكونات واتركيها على النار حتى تتسبك الصلصة ثم توضع على وجه ميني بيتزا قبل وضعها فى الفرن