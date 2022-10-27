قريبًا.. صدور رواية أنشودة الحنين للأديب نعيم صبري

تصدر قريبا عن دار الشروق رواية "أنشودة الحنين" للأديب نعيم صبري.

حب مستحيل

من أجواء الرواية نقرأ: "قصة حب مستحيلة.. لكنها حدثت.. هكذا شاءت الأقدار.. بلا حسابات.. في مدينة القاهرة.. ووسط ضجيجها.. يلتقيان.

عماد رب الأسرة.. والأب لثلاثة أبناء.. وفاطمة التي عادت من المهجر بأمريكا.. بعد تجربة زواج غير موفق.. فانفصال.. عادت وهي تعاني الإخفاق.. وحيدة بعد رحيل والديها.



هل كان ذلك لفرط الاحتياج؟! للضعف الإنساني! حدث ذلك فجأة وبلا مقدمات.. بلا حسابات.. ثم فجأة أفاقا على قسوة الحياة وتعقيداتها.. فالعجز.. وكان ما كان".

نعيم صبري؛ روائي وشاعر مصري. تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1968. عمل في المجال الهندسي قبل أن يتفرغ للأدب منذ عام 1995.

بدأ مسـيرته الأدبية بكتابة الشـعر وأصدر ديوانيْ شـعر عام 1988؛ «يوميات طابع بريد عام» و«تأملات في الأحوال». اتَّجه بعد ذلك إلى المسـرح ثم بدأ كتاباته النثرية بكتاب عن سـيرة طفولته بعنوان «يوميات طفل قديم». صدر له سيرة طفولة ومسرحيتان شعريتان وثلاثة دواوين شعر بالإضافة إلى 15 رواية؛ منها «شبرا»، «المهرج»، «وتظل تحلم إيزيس»، «دوامات الحنين»، و«صافيني مرة».