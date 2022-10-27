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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طب جامعة الوادي الجديد تختتم أعمالها بمركز الفرافرة

القافله الطبيه
القافله الطبيه

اختتمت القافلة الطبية لكلية الطب جامعة الوادي الجديد عملها لليوم الثاني بمركز ومدينة الفرافرة. تحت رعاية الاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف المشرف علي كلية الطب ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على القوافل الطبية بالجامعة وذلك بمشاركة نخبة من اساتذة كلية الطب بجامعة الوادي الجديد حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد ٤٥٠ مواطن في عشر تخصصات طبية مختلفة وبذلك يكون إجمالي عدد المرضى المستفيدين من الكشف الطبي ١١٥٠ مريض. 

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وأكد الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب أن هذه القوافل تطلق بدعم وتوجيهات الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة لتحقيق حياة كريمة للمواطن على أرض محافظة الوادي الجديد.

 واكد ان الهدف الرئيس هو الارتقاء بمستوي الخدمة الطبية في جميع انحاء المحافظة.

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